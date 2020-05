Los ganaderos de ovino: "Nos preocupa sobre todo el problema con los esquiladores"

Si hay un sector dentro del campo que está sufriendo especialmente la crisis que ha provocado el coronavirus ese es el del ovino. La razón no es otra que el cierre de la hostelería, a donde van a parar buena parte de los lechazos.

Rafael García, ganadero de la localidad salmantina de Villarmayor, sabe bien lo que es sufrir esta situación en primera persona. "Ahora tienen mucha peor salida por el cierre de los restaurantes y eso ha hecho que se estén vendiendo a un precio muy barato". En su explotación, explica, tiene más de 1.000 ovejas y medio millar de lechazos "que estoy sacando poco a poco". De hecho, cuenta que ahora ha decidido cebar algunos de estos animales para intentar venderlos más adelante. "Nunca lo había hecho antes, pero la situación es complicada", tal y como reconoce.

Pero no solo las ventas preocupan a este ganadero salmantino, que ve un grave problema en la falta de trabajadores para esquilar las ovejas. "Me preocupa casi más que las ventas porque a las ovejas no las podemos dejar sin esquilar y no sabemos cómo hacer", denuncia. "La gente de la zona que antes lo hacía es muy mayor, los jóvenes no quieren hacer este trabajo y la gente que venía de fuera a hacerlo ahora no pueden moverse." En referencia a su situación asegura que "nosotros hemos llamado a dos empresas de Uruguay y nos dicen que esperemos a mayo, que están con los trámites a ver si pueden venir, pero aquí estamos todos a la expectativa de ver que pasa. Hay mucha incertidumbre", afirma.