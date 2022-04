Los familiares de ingresados en el Hospital de Salamanca critican que solo se puedan turnar entre dos

El servicio de Atención al Paciente del Hospital de Salamanca está recibiendo quejas respecto a la limitación de que solo dos personas -y nunca al mismo tiempo- puedan turnarse para acompañar a un enfermo durante todo el tiempo que dure su ingreso.

Se trata de una de las restricciones que se aplicaron con motivo de la pandemia, para evitar que el vaivén de visitantes pueda traer el virus a las habitaciones del Complejo, pero no se ha suavizado a medida al mismo ritmo que el resto de medidas.

Una de las personas afectadas por esta norma explica que “cuando tienes a un familiar mayor ingresado durante una semana, o más, es casi imposible organizarse entre dos personas para que siempre esté acompañado”.

Los familiares destacan la dureza que implica ‘encerrarse’ en el Hospital junto a un paciente sin poder recibir ‘relevos’ de otro ser querido porque solo se autoriza la presencia de dos personas.

El Complejo Asistencial realizaba una prueba PCR a los acompañantes que vayan a estar en las habitaciones y en las fases más complejas hasta se repetía la prueba cada vez que salían del recinto. “Ahora no es ese el problema porque ni siquiera están haciendo PCR a los acompañantes, por eso no lo entendemos. Si no te van a hacer prueba qué mas da que a lo largo de los días entren dos o que entren cuatro”, se preguntan los protagonistas de la protesta.

Fuentes del Hospital de Salamanca responden que es un punto del protocolo que todavía no se ha modificado e indican que “este tipo de permisos también queda a discreción de los médicos” que si reciben la petición de una familia que va a tener un ingreso muy largo “pueden autorizar la participación de más personas en la compañía y no ceñirse a la norma general, que son dos”.