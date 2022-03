Los “convoyes de abastecimiento” aseguran el suministro pese a la huelga del transporte

La protesta para exigir mejoras en el sector del transporte de momento sigue sin fecha y parece que no hay acuerdo en el horizonte con el Gobierno, un paro que cabe recordar que no está secundado por las grandes patronales del sector.

El anuncio provocó que este jueves los salmantinos se lanzaran a comprar leche , vaciando buena parte de la oferta en los lineales de los supermercados, donde en algunos casos apenas quedaban unidades, mientras que en otros solo faltaban determinadas marcas. La incidencia de la huelga en el suministro se extiende al agua embotellada y a las aceitunas, de momento. Pero no solo afecta al sector de la alimentación, ya que la construcción también reconoce una reducción notable en el suministro de materiales.

En este sentido, las asociaciones salmantinas de transporte Aestradis y Astasa han convocado a los empresarios del gremio a una reunión este viernes a las 10:30 horas en la Cámara de Comercio para informar “con detalle” de las solicitudes, medidas y compromisos que están sobre la mesa en este momento. Recuerdan que no participan en la convocatoria de huelga, pero que tampoco son ajenas a la situación “crítica” que atraviesan los empresarios. Denuncian que se intenta dividir al sector “para crear y mantener artificialmente un conflicto que para nada beneficia a nadie”. Por último, se muestran “rotundos” ante el hecho de que se utilice la violencia que dañe a un gremio “que ya no puede más”. “Aestradis y Astasa nunca apoyarán el uso de la violencia y no permitiremos que se haga en nuestros nombre”, claman.