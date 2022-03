Los cofrades podrían librarse de la mascarilla en la Semana Santa

Desde Sacyl apuntan a este diario que el texto está redactado en febrero y, precisamente por eso, es solo un borrador y no un texto definitivo. De hecho, la esperanza en el seno de la Junta es que la situación siga mejorando en lo que queda de marzo y el próximo 10 de abril apenas exista incidencia de contagios, lo que permitiría realizar celebraciones religiosas con pocas -o ninguna- restricciones.

Sin embargo, en Valladolid sí ha habido algunas caras conocidas de la Semana Santa pucelana que han alzado la voz , criticando que al carnaval no se le han aplicado prohibiciones, pero a la Semana Santa sí se le quieren poner ciertos límites.

En Salamanca se comunicó el protocolo entre las distintas cofradías y el borrador no ha generado mayor revuelo porque la ilusión por volver a procesionar después de dos años de pandemia es muy superior a las posibles incomodidades de las medidas seguridad.

“Le enviamos una carta a la Consejería diciendo que es prematuro marcar restricciones a 40 días de la Semana Santa”

Hernández adelanta que “las Juntas de Semana Santa hemos quedado en volver a hablar dentro de tres semanas” con la esperanza de que, por entonces, la situación epidemiológica sea aún mejor y se pueda negociar con Sanidad un protocolo más laxo que el del borrador.

“El sentir general de las Juntas de Semana Santa en Castilla y León es el de pedir que no nos hagan cumplir más normas que las que debe afrontar el ciudadano en general”, indica Hernández, que también se confiesa convencido de que “al final las condiciones se van a suavizar porque la idea es seguir estudiándolas”.

Respecto a la propuesta remitida desde Sacyl para que los cofrades que cargan con pasos no tengan que usar mascarilla, siempre y cuando accedan a someterse a un test, la Junta de Semana Santa de Salamanca habla de división de opiniones: “Los hay que están a favor y otros que no quieren hacérselo”. En caso de no aceptar la invitación, la norma dice que tendrían que utilizar mascarilla porque están respirando a escasos centímetros de separación y en un espacio sin circulación.

Respecto a la retirada de los faldones, al tratarse solo de una recomendación, “será decisión de cada cofradía”, indica Francisco Hernández, que opta por extraer una lectura positiva: “Hay que quedarse con que volverá a haber procesiones. Todos estamos por la labor de que haya Semana Santa y así se lo dijimos esta semana al alcalde, cuando nos reunimos para hablar de diversos temas”.