Los cazadores protestan contra la Ley de Bienestar Animal en la Plaza Mayor

Un centenar de cazadores, convocados por la Asociación de Cotos de Caza de Salamanca, se han manifestado este mediodía en la Plaza Mayor de Salamanca para protestar contra la Ley de Bienestar Animal.

El portavoz de la concentración, Isidoro Álvarez, ha leído un manifiesto en el que ha detallado que “la ley no tiene ni pies ni cabeza, que está mal pensada, no hay ningún técnico detrás y es un caprichito de un grupo social que no tiene formación ninguna, de urbanitas, no tienen ni idea de lo que es tener un animal de trabajo”.

El manifiesto venía a recoger el alegato de varios expertos contra esta ley que se ha tramitado sin diálogo y por el procedimiento de urgencia “que viene a invadir numerosas leyes autonómicas y locales con respecto a la protección animal”.

Para estos cazadores, la falta de fundamento científico y técnico del proyecto de ley va a tener un efecto muy negativo para la diversidad.

“Los que están sentados en los sofás y legislan no tienen ni idea de lo que es el campo, ni lo que es tener un animal de trabajo y un animal doméstico”, señaló en la concentración, Joaquín, un cazador.

Gritos como “Belarra, usa la cabeza, no des la tabarra” fueron coreados por los participantes en la manifestación que consideran que “la nueva ley más que una ley de protección de los derechos de los animales es una ley animaista o sea supremacista del animal sobre el hombre”.