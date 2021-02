“Cada vez que vamos a su casa ya sabemos que no solo es comprarle lo que necesite en el supermercado o en la farmacia, sino echar un parlao con ella”, confiesa César en referencia a cómo es María, que desde hace apenas unos días ya ha anunciado que de momento ya no requiere de la ayuda de los voluntarios. “Son chicos muy majos y muy amables”, afirma la dicharachera María, que en poco más de un mes soplará las velas y ya van 81. “Vi por internet el anuncio del Ayuntamiento y me puse en contacto porque yo no podía salir porque me caí”, relata. Dicho y hecho. A los pocos días ya estaban allí dos de los voluntarios, a veces César y otros días el resto de compañeros -en función de la disponibilidad horaria que tengan y de los turnos que organicen- para hacerle los recados que necesitase. “Había días que nos llamaba tres veces en vez de pedirnos que lo hiciéramos todo junto nos decía de ir primero a la farmacia, luego nos volvía a llamar para ir a la frutería y así”, recuerda Herrero.

Gracias a la encomiable labor de este grupo de personas que dedican su tiempo a los demás, personas como María, vecina del barrio de Pizarrales pueden seguir viviendo solas -su único hijo vive es profesor de español en Francia-, incluso en tiempos de pandemia. Aunque sí es cierto que en el caso de esta riojana de carácter con nombre de la patrona de su Comunidad, ocupar el tiempo no es un problema. “Me gusta mucho sentirme viva y no verme apartada del mundo, por eso en cuanto me he recuperado de la caída he vuelto a salir. El otro día estuve toda la mañana de ‘pingos’ a comprar un libro para pintar. También escribo cuentos infantiles y me manejo con el ordenador”, puntualiza la octogenaria mientras se escucha de fondo el sonido de sus cuatro pajaritos. Pero su colección de mascotas no termina ahí: “Tengo un conejo, cuatro pajaritos, una tortuga y un pez”. Aunque a estos ni César ni sus compañeros tienen que sacarlos a pasear.