Los Alvia de fin de semana de abril entre Madrid y Salamanca, llenos y sin planes para poner la cuarta frecuencia

Conseguir un billete de Alvia para ir y volver de Salamanca a Madrid sin tener que pernoctar resulta imposible en los próximos siete días, salvo que se opte por viajar en los Media Distancia que tardan casi tres horas en completar el recorrido.

Más complicado resulta venir en tren rápido a pasar cualquiera de los fines de semana de todo abril a la ciudad del Tormes desde la capital de España. Casi todos los Alvia y Media Distancia de los viernes y domingos están ya completos.

Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez y Renfe continúan sin previsión de recuperar la cuarta frecuencia del tren rápido que permanece suspendida desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Tampoco hay planes para aumentar en esos días la oferta de plazas en los servicios disponibles.

El próximo viernes, 14 de abril, la única opción disponible ya para coger un tren de Madrid a Salamanca es un MD, de 3 horas de duración, a las 7:40 horas. Los otros nueve servicios previstos esa jornada están completos o solo quedan libres plazas para personas con discapacidad. A pesar de que once trenes circularán en sentido contrario, los salmantinos que ese mismo día quieran ir a Madrid, tienen solo dos opciones: salir a las 5:48 de la mañana en un Media Distancia o 37 minutos después en un Alvia, en el resto de trenes todos los billetes están vendidos. Para regresar el domingo no tienen más opción que a las 8:28 de la mañana en un convoy que tarda 2 horas y 55 minutos. Y para los que regresen a Madrid desde Salamanca ya hay seis servicios completos. El fin de semana siguiente, el del 21 al 23 de abril, la situación no es muy diferente. De hecho, el domingo ya no hay opción de viajar de la ciudad del Tormes a la capital de España. Todo está completo, según muestra la web de Renfe.

Y para el último viernes del mes, el 28 de abril, los turistas procedentes de Madrid ya no tienen opción de venir en un tren de la tarde a Salamanca ni de regresar en un Alvia en la tarde de domingo.

Aunque los datos de viajeros y ocupación de los trenes entre Salamanca y Madrid durante el pasado año aún no se han hecho públicos, los abonos gratuitos aprobados por el Gobierno hacen que desde hace meses los trenes de los fines de semana vayan completos. Y que resulte muy difícil hacerse con un billete si no se reserva con semanas de antelación. Pese a ello, desde Renfe aseguran que de momento no hay ninguna novedad sobre la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia.