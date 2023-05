Los abogados defensores del juicio del ‘Chispi”: “Es indigno cobrar dos euros la hora en la justicia gratuita”

“Cuando hablé este tema con los miembros del jurado no tenían ni idea. Parece mentira que de lo que menos se entere el ciudadano es de lo que más le afecta. Lo que más le tendría que preocupar es que el turno funcionara bien porque somos su primer contacto si necesitan defensa. Luego ya vendrán fiscales, secretarios, jueces...”, explica Ferreira.

Para ellos existe “cierto descontrol” en las guardias y hay muchos aspectos que “no están cubiertos”. “Hacemos muchas salidas de la capital a la provincia y hay desplazamientos en los que no cobramos la disponibilidad si no tenemos tres actuaciones. No entiendo por qué a los médicos, por ejemplo, se le retribuyen correctamente las guardias y a nosotros no. En este país no se valora la justicia”, lamenta Ferreira.

Ambos opinan que una posible solución para el gremio sería la existencia de una asociación que representase sus intereses “a mayores del Colegio de Abogados”. “Somos un gremio que tiene poca mentalidad de colectivo, quizás por la competencia que existe. Si estuviéramos más unidos nos iría mejor”, dicen.

Desde 2017 Albarrán y Ferreira comparten despacho y hace dos años vivieron la mayor causalidad en su trayectoria profesional cuando el turno de oficio les designó judicialmente a ‘Susana’ y a ‘Rafi’—ambos pareja y acusados por el crimen del ‘Chispi’—. “Hay casi 400 abogados en el turno, apenas se dan asesinatos en Salamanca y se celebran pocos juicios con jurado, si juntamos esas tres variables es casi imposible que toque la defensa de un mismo asunto a dos compañeros de despacho. Era más fácil ganar el Euromillón”, declaran.