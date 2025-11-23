LOMO ABOGADOS, referente nacional

Domingo, 23 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

LOMO ABOGADOS es un despacho salmantino que, desde sus inicios en 1995, se especializó en pleitear contra la Administración. Hace cinco años, el bufete, dirigido por José Lomo Carasa, comenzó a luchar en los Juzgados para que la Seguridad Social reconociera el complemento de maternidad a los padres que hubieran tenido dos o más hijos y se hubieran jubilado entre 2016 y febrero de 2021. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019 así lo estableció, pero el INSS era reacio a concederlo.

Tras miles de demandas presentadas en los Juzgados de toda España, LOMO ABOGADOS, que cuenta con abogados colaboradores en todas las provincias, ha conseguido que muchos pensionistas consiguieran ese complemento, más los atrasos desde la fecha de su jubilación.

Indemnización de 1.800 euros para los pensionistas que acudieron a juicio

Otra sentencia del TJUE de septiembre de 2023 dictaminó que los jueces debían conceder una indemnización al padre pensionista que se hubiera visto forzado a acudir al Juzgado para reclamar ese complemento de maternidad a su pensión. El Tribunal Supremo fijó la cantidad en 1.800 euros. Los clientes de LOMO ABOGADOS que tuvieron que acudir al Juzgado para obtener el complemento han conseguido a día de hoy esa indemnización, para lo que también ha sido necesario acudir a los tribunales de justicia.

Complemento por brecha de género para padres jubilados

La batalla actual está en las reclamaciones del complemento de brecha de género que también pueden recibir los padres en su pensión. Otra sentencia del TJUE de 15 de mayo de 2025 volvió a dictaminar que la regulación española sobre el complemento por hijos a la pensión, en vigor desde el 4 de febrero de 2021, es contraria al derecho de la Unión y discriminatoria para los hombres.

Por tanto, todos los hombres jubilados después de febrero de 2021 con un hijo o más, pueden reclamar un complemento de 500,00 euros anuales por cada hijo, más los atrasos desde su jubilación, que suelen rondar los 5.000 euros. El complemento es único por cada hijo, por lo que sólo lo podrá cobrar el padre o la madre, en concreto, el progenitor que perciba la pensión de menor cuantía.

La Seguridad Social no hace publicidad sobre este tema y hay más de un millón de hombres jubilados en esta situación que, sin saberlo, podrían recibir los atrasos y un complemento a su pensión de por vida. En caso de tener que acudir al Juzgado para conseguirlo, LOMO ABOGADOS reclama los 1.800 euros de indemnización ya fijada por el TJUE. La nueva regulación también es de aplicación a las jubilaciones voluntarias, pero no en el caso de Clases Pasivas.

Debido a la especialización exhaustiva en esta concreta materia durante el último lustro, LOMO ABOGADOS se ha convertido en el despacho de referencia en este tipo de reclamaciones en toda España con cerca de 5.000 asuntos tramitados, ayudando al pensionista a conseguir mejoras económicas y no cobrando nada hasta que el cliente no reciba su dinero.

LOMO ABOGADOS

Calle Brocense, 12, 2ºH, Salamanca

9232116802

