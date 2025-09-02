Lola Herrera y Ana Duato brillan en la programación cultural de otoño Teatro, música, humor y literatura llenarán los escenarios de la ciudad hasta diciembre

El concejal de Cultura, Ángel Fernández, en la presentación del programa cultural de otoño.

Alejandro Sardón Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 22:01

La concejalía de Cultura anunció ayer la programación cultural de otoño para la ciudad hasta el mes de diciembre. 21 obras de teatro, 25 conciertos, tres espectáculos de danza, varios monólogos de humor, musicales para toda la familia, literatura, circo y exposiciones completan toda la serie de eventos que se desarrollarán en las próximas semanas.

«Un cuatrimestre donde prima la gran cantidad de espectáculos culturales, pero especialmente la calidad, con eventos para todo tipo de públicos y gustos». Así describía la programación el concejal de Cultura, Ángel Fernández, durante la presentación. La obra 'El submarino', protagonizada por Luis Mottola, será el punto de partida del programa de otoño este sábado a las ocho de la tarde en el Teatro Liceo.

Entre las obras que se interpretarán sobre este escenario destacan actrices de renombre como Ana Duato —conocida por protagonizar la serie 'Cuéntame cómo pasó'—, que llega con el drama amoroso 'La música' el 3 y 4 de octubre. También estará en el Liceo la reconocida dama de la interpretación Lola Herrera, que a sus 90 años de edad sigue sobre las tablas, esta vez junto a su hija, Natalia Dicenta, con la obra 'Camino a la Meca', en la que interpretan a mujeres que se rebelaron contra todos los estamentos de su época.

Habrá nombres conocidos en el plano humorístico. Dani Martínez, Goyo Jiménez, Ángel Martín y J. J. Vaquero, entre otros, conseguirán arrancar las risas del público salmantino en sus respectivos monólogos. En la programación cultural hay un gran espacio para la música, y destaca el concierto de Miguel Poveda en el CAEM en fechas navideñas. En literatura, resaltan los homenajes a Carmen Martín Gaite en el 25º aniversario de su muerte.

La programación cuenta además con funciones para toda la familia, como los musicales de 'La bella y la bestia' y 'Tarzán'. Además, hay representación salmantina con la final del VI Concurso Municipal de Bandas el 3 de octubre, y los conciertos de la banda Sin sentido y de la Joven Orquesta Sinfónica.

EL PROGRAMA

Estos son algunos de los eventos:

TEATRO

6 de septiembre / 20:00h.

- 'El submarino' con Luis Mottola (Teatro Liceo)

7 y 8 de septiembre / 19:00h.

- 'Inmaduros' con Carlos Sobera (Teatro Liceo)

3 y 4 de octubre / 20:00h.

- 'La música' con Ana Duato (Teatro Liceo)

14 y 15 de noviembre / 20:00H.

- 'Camino a la Meca' con Lola Herrera (Teatro Liceo)

19 y 20 de diciembre / 20:00h.

- 'Casa de muñecas' con María León (Teatro Liceo)

MÚSICA

10 de octubre / 21:00h.

- Concierto de Juanjo Bona (CAEM)

7 de noviembre / 22:00h.

- Concierto de La Fuga (Sala B del CAEM)

22 de noviembre / 21:00h.

- Concierto de Malmö 040 (Sala B del CAEM)

26 de diciembre / 21:00h.

- Concierto de Miguel Poveda (CAEM)

HUMOR

27 de septiembre / 20:00H.

- Goyo Jiménez con 'Misery class' (CAEM).

15 de noviembre / 20:00h.

- Dani Martínez con 'Remember' (CAEM)

12 de diciembre / 21:00h.

- Ángel Martín con 'Somos monos' (Palacio de Congresos)

LITERATURA: HOMENAJES A CARMEN MARTÍN GAITE

9 de diciembre / 20:00H. Asociación poético musical

- Homero (Teatro Liceo)

15 de noviembre / 20:00h.

- 'Retahílas' con Nuria Galache y Álvaro Fontalba (Teatro Liceo)

PARA TODA LA FAMILIA

13 de septiembre / 17:30H. 'La bella y la bestia. El musical' (Teatro Liceo)

20 de diciembre / 17:00 y 20:30h. 21 de diciembre / 18:00H 'Tarzán. El musical' (CAEM)

ARTISTAS SALMANTINOS

3 de octubre / 21:00h.

- Final del VI Concurso Municipal de Bandas (Sala B del CAEM)

21 de noviembre / 22:00h.

- Concierto de Sin sentido (Sala B del CAEM)

14 de diciembre / 19:00h.

- Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca (CAEM)