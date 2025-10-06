Los locales vacíos caen un 32% y rozan niveles precrisis

Belén Hernández Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El número de locales vacíos en las avenidas principales de la ciudad sigue en claro descenso y ya roza la cifra registrada al inicio de la crisis financiera y del ladrillo. Trece años después, las 16 vías más comerciales de la capital suman 153 establecimientos vacíos, en alquiler o en venta. Se acerca así a los 147 contabilizados por LA GACETA en el año 2012 y destapa una «mejoría» de este mercado del 32 % con respecto a 2023, su peor momento, cuando esta selección de calles llegó a alcanzar los 224 locales sin actividad. Detrás de esta mejoría, según los expertos, se encuentran varios factores que han ido cuajando a lo largo de los últimos dos años. Por un lado, se ha intensificado la tendencia de convertir los antiguos negocios en viviendas, pisos turísticos y trasteros.

Por otro, los alquileres han registrado descensos notables que han animado el mercado y facilitado la apertura de nuevos comercios. También hay que tener presente que la economía se ha recuperado si se compara con la situación que se vivía hace una década. A pesar de que en algunos casos las aperturas son fugaces, lo cierto es que se observa una rotación continua de locales con un saldo especialmente positivo en el caso de la avenida de Portugal. En su peor momento, esta calle acumuló 49 negocios cerrados. Actualmente son 31, gracias a la apertura de nuevos establecimientos en una vía especialmente castigada durante la última crisis económica.

Carmelitas fue otra de las zonas más afectadas por los cierres. En 2012, la céntrica vía sumó 20 comercios cerrados, 11 más que en la actualidad. Canalejas merece mención aparte gracias a la recuperación de la actividad comercial registrada especialmente a lo largo de este 2025. Hoy en día aún permanecen cerrados 27 establecimientos, una cifra aún elevada, pero muy por debajo de los 37 que acumuló en uno de sus peores momentos. Precisamente Canalejas es un ejemplo de cómo la conversión de locales en viviendas ha permitido dar salida a inmuebles vacíos desde hace décadas y a otros que nunca llegaron a tener actividad. También ha contribuido a esta transformación la conversión en garajes y la apertura de supermercados.

Las calles peatonales fueron las que más acusaron los cierres de locales en el año 2021, bache del que también resurgen. La calle Zamora es un claro ejemplo de ello: hoy son seis los establecimientos disponibles frente a los 14 que llegó a tener hace cuatro años. En la calle Rúa Mayor son cinco los establecimientos sin actividad, sin contar los tres inmuebles que en este momento siguen a la espera de rehabilitación. Esta vía de referencia comercial y turística sumó en 2021 hasta 12 negocios cerrados, un 60 % más que hoy. Comparado con cuatro años atrás, todas las calles seleccionadas han reducido el número de locales vacíos excepto Rector Esperabé, una zona especialmente castigada en el tramo entre la avenida de La Paz y la rotonda de Brujas. La avenida de Villamayor se ha mantenido en cifras similares, mientras que puntos emblemáticos como la Plaza Mayor incluso las han mejorado. Hace cuatro años, el monumento salmantino tenía seis locales vacíos; hoy son tres los inmuebles que no tienen actividad. Por otro lado, hay que destacar que la ocupación de locales se ha intensificado durante los últimos seis meses, especialmente en el paseo de Canalejas, donde hay 13 locales más ocupados, así como en la Gran Vía, donde la cifra de inmuebles vacíos se ha reducido a 15, lo que supone ocho menos.