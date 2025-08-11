Salamanca, punto clave en la distribución del euro Hace 24 años llegaron los primeros camiones con la nueva moneda europea

Sergio García Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 10:15

El 3 de septiembre de 2001 llegaron al Banco de España de Salamanca nueve camiones con un total de setenta y siete millones de monedas. En su interior, los vehículos transportaban 400 contenedores cargados con la nueva moneda europea, el euro, que entró en vigor el 1 de enero de 2002.

Salamanca fue uno de los puntos clave en la distribución del euro en España. De hecho, el 86 % del total de monedas repartidas por todo el país pasó por la delegación salmantina.

Aunque los euros no comenzaron a circular oficialmente hasta el 1 de enero de 2002, los ciudadanos pudieron empezar a solicitarlos a partir del 15 de diciembre de 2001. Para entonces, el Banco de España ya contaba con muestras de todos los modelos de monedas y billetes, excepto el billete de 500 euros, que, debido a su alto valor, tuvo una distribución más limitada.

En la sede de Salamanca se almacenaban especialmente grandes cantidades de monedas de 2, 5 y 50 céntimos, así como de 1, 10 y 20 céntimos, y de 1 y 2 euros, que pasaron a formar parte de los paquetes de inicio destinados a la ciudadanía.

La delegación salmantina se convirtió en un centro estratégico para la clasificación y redistribución del euro hacia el resto del país.

Esta operación formó parte de un amplio despliegue logístico y de transporte nacional, en el que se movilizaron aproximadamente 25.000 toneladas de monedas y 1.924 millones de billetes, distribuidos entre las 53 sucursales del Banco de España.