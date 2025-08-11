Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las nuevas modelos del euro que llegaron a Salamanca en 2001.

Salamanca, punto clave en la distribución del euro

Hace 24 años llegaron los primeros camiones con la nueva moneda europea

Sergio García

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:15

El 3 de septiembre de 2001 llegaron al Banco de España de Salamanca nueve camiones con un total de setenta y siete millones de monedas. En su interior, los vehículos transportaban 400 contenedores cargados con la nueva moneda europea, el euro, que entró en vigor el 1 de enero de 2002.

Salamanca fue uno de los puntos clave en la distribución del euro en España. De hecho, el 86 % del total de monedas repartidas por todo el país pasó por la delegación salmantina.

Aunque los euros no comenzaron a circular oficialmente hasta el 1 de enero de 2002, los ciudadanos pudieron empezar a solicitarlos a partir del 15 de diciembre de 2001. Para entonces, el Banco de España ya contaba con muestras de todos los modelos de monedas y billetes, excepto el billete de 500 euros, que, debido a su alto valor, tuvo una distribución más limitada.

En la sede de Salamanca se almacenaban especialmente grandes cantidades de monedas de 2, 5 y 50 céntimos, así como de 1, 10 y 20 céntimos, y de 1 y 2 euros, que pasaron a formar parte de los paquetes de inicio destinados a la ciudadanía.

La delegación salmantina se convirtió en un centro estratégico para la clasificación y redistribución del euro hacia el resto del país.

Esta operación formó parte de un amplio despliegue logístico y de transporte nacional, en el que se movilizaron aproximadamente 25.000 toneladas de monedas y 1.924 millones de billetes, distribuidos entre las 53 sucursales del Banco de España.

