Llega la ‘reventa’ al tren: los billetes gratuitos, a 90 euros

Hace semanas que no quedan asientos disponibles para ninguno de los dos Alvia que este viernes por la tarde saldrán desde Madrid con destino a Salamanca, tampoco en los Media Distancia que tardan tres horas en realizar el mismo recorrido. La web de Renfe ha colgado para todos ellos el cartel de “Tren completo” e impide comprar billetes. Exactamente lo mismo ocurre con todos los servicios ferroviarios del domingo para regresar a la capital de España. Sin embargo, todavía es posible hacerse con una plaza si se está dispuesto, eso sí, a pagar lo que otras plataformas online de viajes piden por ellos: más de 90 euros por un billete de ida y vuelta que el Gobierno de Pedro Sánchez “regala” a casi todos los pasajeros. El descontrol en el “gratis total” ferroviario y la picaresca surgida aprovechando las dificultades para encontrar billetes han generado el caldo de cultivo perfecto para una “reventa” con precios desmedidos.

Un ejemplo concreto. A través de Renfe ayer mismo no había ninguna plaza libre para el Alvia del 4 de noviembre que partirá a las 20:40 horas desde Chamartín ni para el que saldrá de Vialia dos días después, a las 18:20. Sin embargo, Atrápalo ofrecía ayer esta combinación, al igual que muchas otras, por 90,96 euros. Pero es cierto que esos mismos billetes se podían conseguir en la tarde de ayer por menos dinero, concretamente por 15 euros menos. En la web de thetrainline.com la misma combinación estaba disponible por 75,80 euros, según comprobó este periódico. No se trata de un caso puntual, sino que ocurre con casi todos los trenes rápidos, pero también con los Media Distancia, de este fin de semana, así como de los siguientes viernes y domingos en los que, según Renfe, ya están llenos.

Con independencia de que la vía a través de la que estas plataformas se han hecho con los billetes, así como su venta, sea legal, Renfe y el Gobierno de España están permitiendo que los mismos billetes de tren que ellos ofrecen gratuitamente estén siendo vendidos por precios muy superiores a los que había antes del 1 de septiembre cuando el Ministerio de Transportes comenzó a “regalar” los viajes tanto en los Media Distancia como en el Alvia Salamanca-Madrid. Aunque, según el Ejecutivo central, está iniciativa estaba dirigida a los usuarios habituales del tren, realmente se están beneficiando de ella la mayoría de los viajeros. A todo aquel que vaya a hacer un único desplazamiento entre Salamanca y Madrid antes del 31 de diciembre le compensa económicamente sacarse uno de estos abonos gratuitos que ofrece Renfe. La única condición es pagar una fianza de 20 euros, que se recuperará si antes de fin de año se realiza más de dieciséis viajes, pero es que un solo billete en Alvia sale más caro que perder ese depósito. De hecho, según apuntan algunos viajeros, ante la falta de control que ha habido hasta hace unas semanas, muchos viajeros reservaban asientos en trenes en los que luego no viajaban para completar ese cupo necesario para recuperar la fianza impidiendo a otros usuarios reservar esos asientos que finalmente quedaban vacíos, circunstancia que en los últimos dos meses ha sido motivo de queja habitual por parte de los viajeros de los Alvia y los Media Distancia de Salamanca.

Ante tanta picaresca, Renfe ha empezado a dar ordenes a su personal para que controlen que este uso indebido de los abonos, según ha podido comprobar este periódico. Pero la solución llega tarde, porque todos aquellos viajeros que no disponen de abono o que no han reservado con semanas de antelación sus viajes, perfil habitual de turistas de fin de semana que llegan a la capital del Tormes o de quienes deben realizar este viaje por una urgencia, no tienen más opción para desplazarse en tren que adquirir estos billetes de “reventa” a precios excesivos, teniendo en cuenta que el Gobierno los ofrece gratuitamente, u optar por otro medio de transporte. Precisamente todo lo contrario a lo que el Gobierno buscaba con esta medida.