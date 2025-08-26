El llamativo castillo de color rosa que protege una desconocida iglesia en Castilla y León Una fortaleza medieval del siglo XII que llama la atención por el peculiar color de sus piedras

Carla Díaz de Rada Martes, 26 de agosto 2025, 10:45 Comenta Compartir

Ubicado en la villa segoviana de Turégano, a poco más de dos horas de Salamanca, se alza una de las fortalezas más singulares de España: el castillo rosa. Su llamativo color, proveniente de la piedra de las canteras locales, lo ha convertido en un atractivo turístico que ha ganado popularidad en redes sociales. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta fortaleza del siglo XII resguarda en su interior la iglesia de San Miguel, una construcción románica con una historia fascinante.

El origen del castillo de Turégano se remonta al siglo XII, cuando la reina doña Urraca donó la villa al obispo de Segovia. En ese mismo lugar ya existía un antiguo castro árabe, sobre el cual se edificó la iglesia románica de San Miguel, que con el tiempo se convirtió en el corazón del complejo defensivo.

Tras la batalla de Alarcos en 1195, se reforzó la seguridad de la zona con la construcción de murallas alrededor del templo. Sin embargo, fue en el siglo XV cuando la fortificación alcanzó su configuración actual gracias al obispo Juan Arias Dávila, quien transformó la iglesia en una auténtica fortaleza. El templo quedó envuelto por torres, estancias abovedadas y pasadizos angostos que garantizaban su defensa.

Lo que hace a este castillo especialmente llamativo es el tono rosado de sus muros. Las piedras con las que fue construido provienen de canteras locales que le otorgan ese color tan característico, que se intensifica al atardecer cuando los rayos del sol iluminan la fortaleza. Este detalle, junto con su estructura medieval, lo han convertido en un icono visual y un lugar perfecto para fotografías.

El castillo de Turégano está abierto al público, aunque solo se puede recorrer con visitas guiadas. El horario varía según la época del año: en invierno (22 septiembre - 31 marzo) abre de miércoles a domingo y festivos, de 9:30 a 17:30 h, mientras que en verano (1 abril - 21 septiembre) abre de jueves a domingo, de 11:00 a 19:00 h. En días especiales, cierra del 25 de diciembre al 1 de enero, y el 5 de enero abre de 9:30 a 14:30 h. La tarifa de entrada es de 8 € y el pago solo puede realizarse en metálico, por lo que es recomendable llamar con antelación para reservar.

Más allá del castillo, Turégano ofrece otros atractivos para los visitantes. La Plaza de España, también conocida como la «Plaza de los Cien Postes», es un lugar perfecto para pasear y admirar la arquitectura tradicional con soportales de madera y piedra. Además, la iglesia de Santiago, el Palacio Episcopal y el antiguo barrio judío son parte del patrimonio histórico de esta villa castellana.