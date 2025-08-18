Todo listo para la madrugada más bonita del año: se verá un triángulo de luz irrepetible En la madrugada del martes 19 se podrá observar en el cielo la conjunción de la Luna con Júpiter y Venus algo difícil de ver de nuevo en un futuro cercano

Cómo cada semana, el cielo nos deja una obra de arte entre estrellas, constelaciones y planetas. En este caso, la madrugada del 19 de agosto el cielo ofrecerá un momento único, la conjunción de la Luna con Júpiter, en un evento astronómico muy especial al alcance de nuestros ojos desde muchos de Salamanca. Esta alineación celeste, que incluye también a Venus, sería especialmente impactante dada la cercanía visual de los tres cuerpos más brillantes del firmamento nocturno. Por esa misma razón, el experto en astronomía Óscar Martín Mesonero lo ha descrito a este medio como «la más bonita del año».

Y es que al tratarse de una conjunción astronómica significa que dos o más objetos celestes se alinean en el cielo y hacen que vistos desde la Tierra se solapen aunque en realidad están separados por enormes distancias. Por tanto, esta cercanía aparente crea experiencias visuales impresionantes. Incluso, en este caso, la Luna menguante se situará justo entre Júpiter y Venus, formando un triángulo luminoso fácilmente reconocible poco antes del amanecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, dada la alta nubosidad por culpa de los incendios, este fenómeno podrá observarse sin instrumentos, aunque el uso de prismáticos puede enriquecer la experiencia, especialmente para identificar los puntos luminosos de los planetas.

Según los expertos, el mejor momento para observar esta conjunción será entre las 5:25 y las 7:30 de la mañana del martes 19 de agosto, mirando hacia el horizonte este noreste. La Luna aparecerá como un brillante arco menguante, con Júpiter a uno de sus lados y Venus más cercano al horizonte. Incluso, según afirman estos, en algunos casos también será posible distinguir a Mercurio, aunque será más difícil de observar dado su baja altura sumado al resplandor del amanecer.

En Salamanca, los lugares ideales para disfrutar del evento incluyen espacios abiertos con buena visibilidad hacia el este y poca contaminación lumínica. Zonas como la Aldehuela, el Cerro de San Vicente o áreas rurales en las afueras, como los alrededores de Aldeatejada o Valverdón son especialmente recomendables. También puede observarse desde zonas altas dentro de la ciudad, aunque la iluminación urbana puede dificultar su visionado.

Y es que eventos como el de la próxima madrugada del 19 de agosto son una excelente oportunidad para comprender el movimiento de los cuerpos celestes en el cielo y disfrutar de esta alineación extraordinaria entre la Luna, Júpiter y Venus, un fenómeno que no se repetirá en mucho tiempo.

