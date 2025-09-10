¿Tiene ya listo el Gobierno el estudio para eliminar el peaje de Salamanca a Madrid? El PP pregunta por el retraso del informe que se tenía que haber entregado en agosto

Carlos Rincón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:45

¿Se ha entregado el primer avance del estudio informativo en la fecha prevista en el contrato, es decir, el 16 de agosto de 2025? Es la primera de una batería de preguntas presentada por diputados nacionales del Partido Popular, entre ellos José Antonio Bermúdez de Castro, demandando información sobre el trabajo que está desarrollando el Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con su compromiso de acabar con el pago de los peajes en las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51, la que usan los salmantinos para llegar a Madrid.

En las iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados por el PP se incide en que en noviembre de 2024 se encargó la redacción de un estudio informativo sobre «Actuaciones para adaptar la AP-6, AP-51 y AP-61 a un escenario sin peajes», un proyecto destinado a analizar las alternativas ante la «previsible» futura finalización de la concesión actual, que el Gobierno fijó, como muy tarde, para noviembre de 2029.

Dado que ese informe no ha sido publicado, los parlamentarios del principal partido de la oposición piden conocer cuáles son las principales conclusiones, alternativas o escenarios recogidos en ese primer avance del estudio encargado por el Ministerio de Transportes. Si, el departamento de Óscar Puente todavía no dispone de ese documento, reclaman explicaciones que justifiquen el retraso en su redacción. En ese caso, también le exigen medidas para que se agilice todo lo posible su elaboración de cara a que la eliminación de los peajes pueda ser una realidad cuanto antes.