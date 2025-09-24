Lío con la zona peatonal: la moratoria de multas se amplía El Ayuntamiento debe instalar la nueva señalización de la DGT aprobada el pasado 1 de julio en el área restringida

La moratoria de las multas por acceder a la «zona peatonal» que finalizaba el 1 de octubre se va ampliar hasta que, según el Ayuntamiento de Salamanca, se coloquen las nuevas señales del área restringida siguiendo el nuevo catálogo de la señalización de la Dirección General de Tráfico que enetró en vigor el pasado 1 de julio. La nueva señalización se colocará debajo de la actual de ZBE.

Según fuentes consultadas por este periódico, el Consistorio ya se habría interesado en la adquisición de los elementos específicos de «zona peatonal» para zanjar el fallo que invalida todo el control del espacio.

Este cambio ha generado malestar este miércoles en la Comisión de Policía entre los representantes de la oposición, que achacan el error a haber retirado las antiguas señales de área peatonal cuando se colocaron las de ZBE.

El concejal de Vox, Ignacio Rivas, ya llamó la atención sobre este asunto en el pleno celebrado el pasado 25 de julio. El edil hizo hincapié en que había desaparecido toda la señalización que informaba sobre el área peatonal, retirándolas para colocar las de ZBE con una leyenda por abajo con la leyenda «Zona restringida».

Rivas advirtió entonces que estas señales llevan a confusión, «porque pueden hacer pensar a los titulares de vehículos no contaminantes que pueden acceder sin ser multados».

El edil de la formación verde no recibió ni un solo apoyo a su moción en el pleno.

El problema, para el concejal del Grupo Municipal Socialista, Chema Collados, es que han retirado las señales que indican la zona peatonal y prohíben el paso, «de lo que se deduce que ahora se podría pasar a calles restringidas y a la Plaza Mayor».

El socialista corrobora que se ha informado en la comisión de la disposición de comprar las nuevas señales y volver a colocarlas debajo de las actuales de ZBE.

«Han defendido que es un error, que cuando se ejecutan estos proyectos se pueden producir fallos», ha señalado tras la reunión. «Lo más grave de esto es que nadie te puede multar por ello, aunque vayas a la Plaza Mayor en coche», han insistido Collados, para abundar en que «ha sido un error impresionante».

La ordenanza en vigor establece que las zonas peatonales son aquellas vías debidamente señalizadas y las señales fueron retiradas para instalar la señalización de la Zona de Bajas Emisiones, cuya entrada en vigor no está prevista hasta 2029, sostiene el Grupo Socialista. «Esto significaría que desde la retirada de esas señales el Partido Popular ha levantado las sanciones a vehículos que acceden a la zona peatonal de Salamanca», continúan.

«Por ejemplo, en la calle de las Isabeles para entrar a la calle Zamora antes había una señal de zona peatonal y la han eliminado. Si por entrar a la ZBE solo se puede multar a partir de 2029, hoy cualquier conductor puede coger su coche y circular libremente por la calle Zamora o la calle Toro», denuncia el concejal socialista.

El PSOE recuerda que el propio Ayuntamiento había anunciado que desde el 1 de julio circular sin autorización por las zonas peatonales del centro conllevaría una multa de 200 euros. "Sin embargo, al haber retirado las señales que delimitaban estas áreas, dichas sanciones no pueden aplicarse, lo que obligará al PP a reinstalar la señalética correspondiente".

«Los avisos enviados carecen de validez, porque no se puede multar por acceder a una zona peatonal que ya no está señalizada como tal, ni tampoco pueden multar por acceder a una Zona de Bajas Emisiones que no entra en vigor hasta 2029», subrayan.

Es necesario añadir que desde el 1 de julio, cuando se activaron los lectores de matrículas que controlan el acceso a la zona peatonal, el Consistorio no ha impuesto ninguna multa, centrándose en enviar cartas informativas a los infractores, aunque se había anunciado que los reincidentes recibirían sanción.

Por su parte, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) apuntan que lo que entró el vigor el pasado 1 de julio fue un nuevo catálogo de señales que no invalidan las antiguas, que deberán sustituirse progresivamente.