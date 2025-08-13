Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos trabajadoras del servicio de limpieza. ARCHIVO

La limpieza, gran fuente de empleo para extranjeros y mayores de 45 años

Las mujeres tienen más facilidades para encontrar empleo como camareras

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:00

Además de analizar las tendencias del mercado laboral en cada una de las provincias y el perfil de los nuevos trabajadores, el Observatorio de las Ocupaciones estudia el empleo en diferentes colectivos. A partir de ese trabajo se puede concluir que el sector de la limpieza es que el más oportunidades brinda a los extranjeros, los desempleados mayores de 45 años y las personas con discapacidad.

Son más de dos mil los contratos laborales en el sector de la limpieza que han conseguido en la provincia personas llegadas de otros países en el último año. A la población inmigrante, el mercado laboral salmantino le ofrece principalmente trabajar como cocineros y ayudantes de cocina, peones agrícolas, de industrias manufactureras y de transportes de mercancías, así como de albañiles, trabajadores domésticos. En cualquier caso, los extranjeros representan una pequeña parte de los parados de la provincia. En julio eran 1.236, un 8% del total.

Son mucho más los desempleados que han superado los 45 años, concretamente 9.410, casi dos tercios del total. En su caso, el sector de la limpieza también es el que más oportunidades les ofrece, aunque en este caso se les contrata para oficinas, hoteles y establecimientos similares.

Por su parte, las mujeres paradas tienen más facilidades para encontrar trabajo de camareras. Para desarrollar este empleo las féminas firmaron 3.183 contratos solo en el segundo trimestre de este año.

