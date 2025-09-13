Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La vocalista y compositora catalana Lia Kali.

¿Quién es Lia Kali? La artista con millones de reproducciones que aterriza hoy en la Plaza Mayor

Salamanca acogerá un concierto único que unirá fuerza, vulnerabilidad y energía este sábado a las 22:30 horas

EÑE / Francisco Martín

Sábado, 13 de septiembre 2025, 06:00

La noche del 13 de septiembre, a las 22:30 horas, la Plaza Mayor se llenará de voz, ritmo y emoción con el concierto de Lia Kali, una de las artistas más prometedoras y personales del panorama musical actual.

La cantante barcelonesa irrumpió con fuerza en 2023 gracias a su álbum debut, «Contra Todo Pronóstico», un trabajo nacido como desahogo íntimo frente a tropiezos, miedos y cicatrices cotidianas. Lo que comenzó como un ejercicio de supervivencia emocional acabó transformándose en un fenómeno inesperado: las canciones viajaron más allá de su biografía y encontraron refugio en miles de oyentes que hicieron propios sus mensajes directos y vibrantes. La autenticidad de Lia Kali se convirtió en puente, y su voz en lugar de encuentro.

Tras dos años de gira intensa, con paradas en escenarios de ambos lados del Atlántico, la barcelonesa aterriza en la ciudad con un nuevo impulso creativo. Su segundo disco, «Kaelis», abre una etapa distinta: canciones concebidas no sólo como desahogo personal, sino como un regalo compartido con quienes la escuchan.

Entre los temas más destacados de este trabajo se encuentran «Chulx», en colaboración con Eladio Carrión, que supera los 25 millones de reproducciones en Spotify y más de 12 millones de visualizaciones en YouTube; «Renacer»; «Niño», con más de 5 millones de escuchas; «El último veso»; «Ya habrá tiempo»; «Alzo el vuelo»; o la onírica «Cantaré», que ya rebasa el millón y medio de reproducciones.

En este sentido, el concierto del sábado será una oportunidad única para descubrir esa evolución artística. En directo, Lia Kali combina vulnerabilidad y fuerza con un estilo que transita entre el soul, el rap, el reggae y la música urbana, siempre con un sello inconfundible.

Por todo ello, su capacidad para conectar con el público se convierte en un viaje emocional que atraviesa géneros y generaciones con una de las voces más singulares del panorama actual.

