Marian Vicente Salamanca Domingo, 24 de agosto 2025, 06:30 Comenta Compartir

Es presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y reclama que se apruebe la ley-marco que coordina su profesión y que lleva en el cajón del Congreso desde el año 2018. «Quitaría burocracia y desaparecería la desigualdad actual, que es vergonzosa», dice.

¿Por qué hay más incendios este año y en zonas protegidas y despobladas?

—El porcentaje de causas es muy similar todos los años en España. Respecto a la despoblación, es una evidencia que el abandono del monte sí afecta a la gravedad de las consecuencias de los incendios forestales.

¿En qué medida influye el cambio climático?

—La temperatura influye en la velocidad de propagación. Períodos de más de quince días o similares sin lluvia han sido siempre críticos. Ahora hemos tenido una ola de calor importante, igual que hemos tenido en otras ocasiones, alguna incluso de mayor duración En esos periodos la respuesta operativa debería ser siempre superior.

¿Hay suficientes medios materiales y técnicos para hacer frente a una catástrofe de estas características?

—No, rotundamente no. Últimamente hemos visto algún «técnico» y «político» diciendo que por más que se invirtiera en extinción no se mejoraría el resultado de las intervenciones. A todas esas irresponsables e indocumentadas personas les diría que transmitieran ese «discurso» a los ciudadanos que han perdido su hogar, sus bienes, su entorno medioambiental y en algunos casos vidas humanas. Los medios humanos y materiales son insuficientes y desiguales entre muchos territorios de España. Desde la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales propugnamos un Indicador de Respuesta Operativa que ya está formulado para toda España. Así se podría evaluar la calidad de la respuesta operativa por igual en todos los territorios de España ajustando sus riesgos en función de sus medios. Eso sería un gran avance. Un ciudadano no tiene que tener mayor probabilidad de morir en un accidente de tráfico por tan solo traspasar el límite provincial

¿No debería ser el Estado quien coordinara catástrofes que afectan a más de una comunidad?

—La normativa nacional de protección civil permite en un nivel 3 de interés nacional que el Estado asuma el mando. En toda la historia, desde que existe esa posibilidad, no se ha hecho nunca en un incendio forestal. Dicha activación puede ser por solicitud de la Comunidad o por decisión del Gobierno central. En muchas ocasiones observamos atónitos como entre sus responsables se acusan de su no activación pero ninguno, pudiéndolo hacer, ni tan siquiera ha enviado una solicitud ni declarado el nivel. El hecho de que en un nivel 2 intervenga ya la UME no deja de ser algo excepcional, ya que siempre se había asociado que los medios del Estado intervendrían solo cuando estuviéramos en un nivel de interés nacional. Siguiendo la lógica de niveles, la UME, como medio del Estado, debería intervenir solo en un nivel 3, y declararse por tanto dicho nivel cada vez que se demandaran sus servicios. Eso sí, entonces deberían asumir el mando y ser los directores de la extinción. Al día de hoy la UME, al no haberse declarado nunca un nivel 3 en toda la historia de España, nunca ha dirigido un incendio. Siempre han estado a las órdenes de los directores de extinción autonómicos, habitualmente los mandos de mayor graduación de los cuerpos de bomberos.

Han denunciado que desde el 2018 está paralizada en el Congreso la Ley Marco de Coordinación, ¿que mejoraría la aprobación de esa ley?

—Muchísimo en todos los sentidos. La respuesta operativa sería similar en todos los territorios de España. Desaparecía la desigualdad actual que es vergonzosa. Se unificarían procedimientos operativos, sistemáticas de intervención, metodologías, etc... Se podrían redistribuir recursos, en caso de necesidad, entre distintos territorios para mantener siempre la misma respuesta operativa. Se podrían ahorrar costes al compartir ciertos procedimientos de adquisición de medios. Se equipararían requisitos de acceso, categorías que actualmente no son equivalentes, formación, titulaciones académicas, etc. Serían innumerables los beneficios, muchos de ellos solo de sentido común.

Se habla del negocio de los incendios, ¿hay pirómanos que prenden fuego para ganar dinero? ¿Hay que endurecer las penas?

—El Código Penal es muy claro y las penas también. Lo que es una evidencia es el escaso número de sentencias firmes. Entendemos que es muy difícil detener a alguien con las manos en la masa, pero la realidad es que sentencias firmes son muy pocas.