«Como el Lazarillo, hemos sido un poco pícaros»

La banda gaditana Saurom, referente nacional del rock con alma literaria, regresa a Salamanca este viernes para actuar en la Sala B del Caem, dentro de su gira El Principito. Con las entradas agotadas desde hace días, los seis músicos —Miguel Ángel Franco, Narciso Lara, Raúl Rueda, Santi Carrasco, Antonio Ruiz y José Gallardo— prometen un concierto «cálido, íntimo y con mucha complicidad con el público». Este grupo no es la primera vez que vienen a Salamanca, de hecho no solo han estado solo en Salamanca capital, sino también en Vitigudino o Ledesma. De Salamanca destacan su ambiente estudiantil: «Es una ciudad universitaria, con mucha vida, a la que nosotros tenemos mucho cariño».

Con más de veinte años sobre los escenarios, Saurom ha forjado una trayectoria singular en la que la literatura y las leyendas son protagonistas. En 2020 publicaron su tema El Lazarillo de Tormes, inspirado en la obra anónima universal y concebido durante la pandemia. «El Lazarillo siempre nos atrajo por su picardía, por esa capacidad de sobrevivir con ingenio. En el fondo, nosotros también hemos tenido que ser un poco pícaros para salir adelante en este mundo de la música», confiesan entre risas.

La canción forma parte de su álbum Música, uno de los trabajos más simbólicos de su carrera, y se suma a una larga lista de temas inspirados en clásicos como El Monte de las Ánimas, La hija de las estrellas o su actual proyecto, El Principito. «A través de nuestras canciones mucha gente se ha acercado a los libros. Nos lo dicen padres con hijos que descubren la lectura gracias a nuestra música. Es de los mayores regalos que puede darte una canción», explica el grupo.

Con El Principito, Saurom ofrece un recorrido emocional y poético por el universo de Saint-Exupéry. «Tiene tres lecturas: la del niño, la del joven y la del adulto. Nosotros lo interpretamos desde la experiencia, desde la mirada de quien ha vivido y sigue buscando la inocencia perdida», comentan.

Su sueño sería tocar un acústico en alguno de los teatros de la ciudad de Salamanca, como el Teatro Liceo o el Juan de la Enzina por tener esa atmósfera que ellos transmiten.