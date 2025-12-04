Latidos Solidarios: Salamanca reconoce la labor de 23 voluntarios

Los voluntarios reconocidos por su labor se hacen la tradicional foto de familia con el alcalde de la ciudad Carlos García Carbayo.

El Teatro Liceo acogió este jueves el acto de reconocimiento a 23 personas, entidades y centros educativos con motivo del Día Internacional del Voluntariado, una cita en la que el Ayuntamiento de Salamanca puso en valor el compromiso, la entrega y la solidaridad que miles de ciudadanos ejercen cada día en la ciudad.

Durante la ceremonia, el alcalde, Carlos García Carbayo, subrayó que la ciudad «crece gracias a quienes construyen comunidad desde la generosidad». Recordó que, frente a dinámicas sociales cada vez más centradas en lo individual, el voluntariado se ha convertido en un elemento que cohesiona, acompaña y sostiene a miles de personas.

Los datos presentados refuerzan esta realidad. El estudio El impacto del voluntariado en Salamanca, elaborado por alumnado de Sociología de la Universidad de Salamanca, revela que 22.050 vecinos participaron en acciones solidarias durante 2024, un 10% más que en el análisis previo. Además, 5.064 personas colaboran de forma habitual con entidades locales, cifra que continúa en ascenso.

El Ayuntamiento destacó también el papel de la Agencia Municipal de Voluntariado y del programa Voluntas, que han reunido este año a más de dos mil participantes en iniciativas vinculadas al acompañamiento de personas mayores, la protección del entorno, la cultura y el deporte. La Bolsa Municipal de Voluntariado, con 1.242 inscritos, ha respondido a todas las solicitudes de apoyo planteadas por organizaciones sociales.

El alcalde puso el acento en la importancia de acercar estos valores a los más jóvenes a través de talleres y actividades educativas, que ya se han extendido por distintos centros de la ciudad. En esta línea, anunció que 2026, declarado Año Internacional del Voluntariado, incorporará nuevas propuestas bajo el lema «Latidos solidarios», desde encuentros y jornadas participativas hasta una campaña de difusión que mostrará historias reales.

Tras la proyección del vídeo y la lectura del Manifiesto, se procedió a la entrega de los reconocimientos.