Las mascarillas vuelven a espantar a la gripe

Por segundo año consecutivo, la gripe está pasando de puntillas por Salamanca y todo hace indicar que no va a dar mucha más guerra en lo que queda de invierno. La incidencia acumulada de gripe en Castilla y León es de solo 2 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos siete días, según refleja el último informe de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León.

Una incidencia de 2 casos es nada. Los médicos de familia consultados por este diario confirman que “no hay nada de gripe” y apuntan a que “la mascarilla ha vuelto a ser decisiva como sucedió el pasado año”.

“La mascarilla ha hecho su labor con la gripe, pero no es lo mismo con el covid, porque la variante ómicron ha demostrado tener una transmisibilidad enorme”, señala el doctor Lucas Fernández del Campo, quien defiende la idea de que “tradicionalmente ha existido un hiperdiagnóstico de gripe. Se ha considerado como gripe lo que era un simple catarro”.

Fernández del Campo recurre a una ‘fórmula’ clásica que utilizan los médicos para diferenciar la gripe de un resfriado: “Se dice que solo hace falta realizar dos preguntas al paciente. ¿Se siente como si le hubiera pasado un camión por encima y, sin embargo, no le ha pasado ningún camión? Entonces es gripe. Si en realidad sí le ha pasado un camión por encima se trata de un atropello”. Lo que defiende el médico salmantino es que una gripe es realmente difícil de pasar. “El paciente griposo no está para venirme a ver a mí, sino para que vayamos a verle a casa. Gripes auténticas se pasan pocas en la vida y se recuerdan porque no le dejan a uno salir de la cama”.

La mayor incidencia de gripe se registró a finales de diciembre, pero ni siquiera se alcanzó una incidencia de 25 casos por cada 100.00 habitantes: la mitad de lo que se considera umbral epidémico. Así como en noviembre se registró una oleada de casos de resfriado común en los centros de salud, actualmente no es así. “Ahora, cuando un paciente llega con síntoma de catarro, casi al 100% diríamos que es coronavirus”, aseguran.

Las expectativas de los especialistas es que no haya más oleadas de covid cuando termine la actual. “Se espera que se produzca un acostumbramiento del virus a nosotros. Una simbiosis porque al virus no le interesa matar, dado que se queda sin clientela”. El informe de la Red Centinela -maneja muchos menos datos que la vigilancia del covid- también aprecia un descenso generalizado del coronavirus en todos los grupos de edad, aunque los niños menores de 5 años mantienen una incidencia por encima de 3.000 casos por 100.000 habitantes.