Las consejerías del PP en Castilla y León seguirán dando prioridad a la mujer al contrario que Vox

El sector ‘popular’ del Gobierno de la Junta de Castilla y León no comulga con la medida que sus socios de Vox han tomado desde la Consejería de Agricultura -suprimir el punto que prioriza a las mujeres en el acceso a las ayudas-, pero en lugar de expresarlo con palabras recurren a los hechos.

La última orden de ayudas convocada por Agricultura para garantizar el suministro de agua en explotaciones ganaderas extensivas ya no incluye el punto que otorga unos puntos extra a las mujeres, en el caso de que el número de solicitudes supere el presupuesto establecido y no haya dinero para todos. Y no es un hecho aislado, sino que ya han avanzado que será la línea a seguir en próximas convocatorias.

El Gobierno de la Junta asume que Vox tiene autonomía a la hora de gestionar los fondos propios de sus tres consejerías (Agricultura, Industria, Comercio y Empleo; y Cultura, Turismo y Deportes), pero su postura es la de seguir priorizando determinadas líneas de ayuda en la figura de la mujer y, más concretamente, en la mujer rural.

No hay -por el momento- palabras oficiales desde el PP que condenen la postura de Vox, pero sí lucen hechos que dejan claro que cada partido tiene una hoja de ruta propia. Las consejerías gestionadas por el PP no pueden ofrecer ayudas a la mujer profesional del campo, como tal, porque es una competencia de Vox, pero sí ofrecen ayudas a la mujer que vive en el ámbito rural y que, por lo general, suele dedicarse al sector primario.

El gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, pide “que nadie dude del apoyo del PP a la mujer rural, como lo demuestra con una batería de leyes, ayudas, actuaciones...”. “En todas las medidas que se adoptan siempre están previstas actuaciones específicas para las mujeres del medio rural”, recalca.

Entre las medidas que la Consejería de Familia e Igualdad ha dirigido específicamente hacia la mujer rural destacan seis iniciativas: “Hemos firmado un convenio para formar a mujeres vulnerables del medio rural en competencias digitales que faciliten su acceso al empleo. De cara a septiembre desarrollaremos un programa de escuela en industrias lácteas -primero Zamora y luego otras provincias- para formar a las mujeres en el ámbito de la ganadería mediante una subvención de 70.000 euros que las especializará en el sector lácteo. Alcanzamos otros convenios con empresas de la Comunidad que se comprometen a incorporar mujeres víctimas de violencia de género y que casos como el de la empresa Gullón se centrarán en mujeres del ámbito rural. En cuarto lugar, destinamos 150.000 euros a todas las federaciones de mujeres rurales para desarrollar proyectos que fomenten la igualdad, la integración y la formación. Existe otra subvención directa para promocionar la igualdad y prevenir la violencia de género. Son 800.000 euros, pero los que irán al medio rural a través de las diputaciones provinciales ascenderán a 430.000 euros. Por último, destinamos otros 80.000 euros para formar a mujeres del ámbito rural con programas de asesoramiento de productos y tecnología”, enumeró Carlos Rául de Pablos.