Las consecuencias reales del paro del transporte en la industria salmantina

Las tiendas y los compradores fueron los primeros en notar las consecuencias del paro del transporte, pero no los únicos. Con el paso de los días, el número de empresas que tienen problemas para desarrollar una actividad normal aumenta, algo que notan especialmente en la industria, la distribución o sectores auxiliares. El sentir general es que el Gobierno de Sánchez no está haciendo lo suficiente para solucionar el problema, por lo que le exigen la adopción de medidas cuanto antes para que la crisis no vaya a más.