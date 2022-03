La compra compulsiva vacía los supermercados de Salamanca

La reciente invasión de Ucrania ha repercutido directamente sobre nuestra economía y muestra de ellos ha sido la reciente subida de precios y la posterior escasez de ciertos alimentos provenientes del este europeo. A esta dramática situación, se ha sumado la alza en combustibles que ha afectado a los transportistas nacionales que han visto como sus costes aumentan sin parar. Por ello, desde este lunes varias asociaciones y agrupaciones de su derecho a huelga y esto ha hecho que el miedo al desabastecimiento crezca entre los consumidores.

En Salamanca, algunas pescaderías de las cadenas de los principales supermercados han permanecido cerradas durante este viernes y en las estanterías de los pasillos de lácteos, harina y aceite se aprecian grandes huecos vacíos debido a la compra compulsiva de los salmantino. Aún así, los productos no escasean ya que los almacenes contienen todo tipo de alimentos, aunque la falta de reposición deja una estampa de temor a la falta de suministro. Los avisos a la población de que no se va a producir un desabastecimiento como en el confinamiento no ha hecho mella en los clientes, que siguen acudiendo a comprar en grandes cantidades.

Respecto a los comercios locales, este viernes no faltaba ningún alimento de primera necesidad, pero la cantidad era más baja que otras semanas, lo que acarrea que los productos se acaben antes.