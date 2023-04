Lágrimas por Agnès, la profesora de español asesinada por un estudiante: “Salamanca siempre será tu casa”

Cada mes de abril desde hace 10 años la profesora de español Angès Lassalle llegaba a Salamanca acompañada por sus alumnos para que perfeccionaran el idioma, pero también para que disfrutaran de una auténtica inmersión en la ciudad. Este año no está entre el grupo que siempre recibe el Colegio Delibes porque en febrero del año pasado perdió la vida a manos de un alumno, que la abordó en clase para matarla.

Chicos que presenciaron el traumático suceso estaban presentes en el homenaje a su profesora, no todos porque otros no han podido viajar impactados todavía por el acontecimiento o por encontrarse en tratamiento. Mientras el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, leía una carta dirigida a Angès para honrar su memoria, algunos no podían reprimir las lágrimas.

“Salamanca siempre será tu casa. Para honrar tu memoria seguirá acogiendo cada año al grupo de estudiantes que aman la lengua española y a España tanto como tú”, aseguró el primer edil, junto al responsable del colegio de español de la ciudad. Antes del minuto de silencio sonó en el ágora la canción ‘Love’, de Nat King Cole, con la que su marido inició un baile de despedida frente a su féretro, al que después se unieron familiares y amigos. Quedó patente que Agnès era alguien especial, por eso Carbayo se acercó para estrechar la mano a sus 33 alumnos, colocados en primera fila, animándoles ante sus gestos de tristeza.

En el acto también estuvieron presentes compañeros de la profesora francesa, tan afectados como sus alumnos por su ausencia, echando de menos a una profesional “que sabía acercarse a los chicos sin perder su papel docente”.