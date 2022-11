La vida después de 50 años casados: “No quiero pensar que ahora la gente no se enamore”

Caballeros y damas atravesaron este jueves por la mañana la Plaza Mayor vestidos con sus mejores galas hacia un Palacio de Figeroa que sucumbió a sus historias de vida. Más de 54 matrimonios recibieron, de manos del propio alcalde de Salamanca, un reconocimiento por sus cincuenta años de matrimonio para las parejas que contrajeron este sacramento durante los años 1970, 1971 y 1972.

Periodistas y curiosos se acercaron a ellos para disfrutar de pequeños ápices de sus historias. Los maridos hablaban de lo duro que fue “separarse durante la mili” y dejaron claro que “eran otros tiempos”. Las señoras repetían una y otra vez que “eran mujeres de un solo hombre”. Cinco décadas después de conocer a los amores de sus vidas solo hay una cosa que sigue intacta, la forma en la que se miran.

A Irene le brillaban los ojos mientras contó a LA GACETA que su historia con Francisco había sido todo para ella. “Lo recuerdo como algo muy bonito, nos tuvimos que separar durante la mili y cuando llegó nos casamos”, rememoró. Es partidaria de que a día de hoy también se puede tener un amor de los de antes. “No quiero pensar que ahora la gente no se enamore, seguro que lo hacen, es la sensación más bonita que se puede vivir”, reconoció apretando la mano de su marido.

Pilar conoció a Amable en Zamora mientras ambos residían y trabajaban en la ciudad. “Nos casamos al año y medio de conocernos y hemos tenido dos hijos preciosos”, admitió Pilar. Francisco, empleado durante toda la vida en la Caja de Ahorros de Salamanca, recalcó que lo que ha conseguido la mujer en todo este tiempo es muy importante. “Antiguamente la mujer no trabajaba y se quedaba en casa. Yo fui testigo de lo que significó para una de mis compañeras de trabajo tener el mismo empleo que yo”, mientras hacía referencia a la palabra libertad: “La mujer hoy en día puede optar a tener su libertad económica y sus medios y eso era algo necesario para sostenerse y realizarse como persona”.

Francisco Gómez cordobés y actual presidente de FAMASA, se enamoró perdidamente de una joven albense, de nombre María Asunción, cuando ambos eran muy jóvenes. Aseguraron que la clave de todo está en el respeto. “Hay que saber que cada uno tiene su libertad para actuar y después en conjunto saber lo que hace cada uno” explicó Francisco, mientras que María Asunción ponía también énfasis en la escucha: “Muchas veces oímos pero no escuchamos, si hay un problema hay que hablarlo porque sino se va enquistando y va a más”, recalcó la esposa de Francisco.

María Nieves y José María portaron con orgullo la capa castellana. Ambos rieron a carcajadas mientras contaron la anécdota que les había unido para siempre. “En Salamanca se tenía por costumbre pasear por la Calle Toro, la juventud iba para arriba y para abajo y en el camino hablabas con la chica que te gustaba”, comentó José María, mientras su esposa hizo referencia a los momentos de reunión de la juventud charra de la época. “Hacíamos unas fiestas que llamábamos guateques, donde nos reuníamos con nuestros amigos, picábamos algo, llevábamos refrescos, un tocadiscos y bailábamos” recordó María Nieves mientras reconoció que el alcohol no era muy frecuente: “algunos hombres tomaban alguna cerveza, pero nosotras las chicas no bebíamos, al menos en mi grupo”, recalcó.

La historia de Gene y Ángel comienza con un flechazo. “Yo vine al servicio militar a España la conocí y me enamoré de ella”, reconoció Ángel, mientras seguía relatando su historia. “Después de eso volví de vacaciones a España porque no podía estar sin ella y empezamos a preparar la boda, traje un coche que fue el lujo de Salamanca un Citroën DS al que la gente hacía fotos y salimos en portadas”. Gene hizo hincapié en las claves para que un matrimonio dure toda la vida: “Todos tenemos cualidades y defectos y tenemos que saber encajarlo, yo le tengo que perdonar a él cuando me cabreo y él me tiene que perdonar a mí”, recordó.

Los matrimonios recibieron un abrazo del alcalde y de Isabel Macías y una placa de madera y plata con sus nombres y fecha del enlace.