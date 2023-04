La Universidad de Salamanca recibirá por primera vez más dinero que Valladolid por parte de la Junta

La Universidad de Salamanca ha recibido en la última transferencia de la Junta de Castilla y León más dinero que la institución académica de Valladolid. Este cambio supone un hito y así lo destacó el pasado viernes el rector Ricardo Rivero, que informó de esta mejora al Claustro del Estudio salmantino. “Por primera vez parece que hay un cambio de tendencia y ya no es la Universidad de Valladolid la más financiada del sistema de enseñanza superior de Castilla y León, lo que resultaba incomprensible”, aseguró Rivero.

En concreto, la Universidad de Salamanca ha recibido 40,93 millones en la transferencia de la Junta de Castilla y León para el trimestre correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 100.000 euros más que la institución pucelana, que contará con 40,83 millones para los próximos tres meses. La diferencia es muy pequeña, pero “es un gesto importante”, subrayó el rector confiado en que no sea una cuestión puntual, sino que este incremento se mantenga en el tiempo y termine con la situación de desigualdad que suponía que la Universidad de Valladolid, con peores resultados que el Estudio salmantino, recibiera hasta 600.000 euros más trimestrales. De hecho, en la transferencia del primer trimestre del año, la cantidad de la Junta asignada al Estudio salmantino fue de 37,64 millones de euros, mientras que para Valladolid fueron 38,24 millones.

Hace años que el equipo rectoral “pelea” con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León por conseguir una mejora en la financiación de acuerdo a los indicadores fijados por el Gobierno regional: crecimiento de la cifra de estudiantes, mayor internacionalización, buenos resultados en investigación y compromiso territorial con los llamados campus periféricos.

La Universidad de Salamanca ha cumplido. En materia de alumnos, supera en más de 4.000 estudiantes a la institución pucelana. En lo que se refiere a internacionalización, Salamanca “tiene los datos de movilidad internacional proporcionalmente más altos del sistema universitario español”, afirmó Rivero y apuntó la próxima presentación de un plan para aumentar la oferta formativa en inglés que permita al Estudio abrirse paso en nuevos mercados.

La Consejería de Educación también tiene muy presente la investigación y transferencia de las universidades. La Universidad de Salamanca, no solo está por encima del resto de entidades académicas de la Región en todos los rankings, sino que ha mejorado sus resultados. Un dato significativo es el aumento en un 12% de las publicaciones en las principales bases de datos WOS y SCOPUS, con más del 50% de publicaciones en revistas del primer cuartil, que son las mejor valoradas.

Y sobre los campus periféricos, el equipo rectoral ha aumentado la oferta formativa en los campus Zamora y Ávila y seguirá en esta línea en los siguientes cursos.

“Lo único que puede parar a la Universidad de Salamanca es que no se nos conceda la financiación que nos corresponde. Si la Junta no aumenta la financiación, decreceríamos por la amenaza demográfica, pero la Universidad de Salamanca no puede permitirse algo así”, puntualizó el rector Ricardo Rivero.