La UCI COVID del Clínico reduce en más de un 40% su ocupación en una semana

El fin de semana se cerró con sólo cuatro casos nuevos correspondientes al domingo. Se trata de la cifra de contagios más baja de la segunda ola, sin contar con los 2 casos que se registraron tras el puente de la Constitución, cuando los centros de salud estuvieron cuatro días seguidos cerrados y no se concedían citas para PCR.

En esta ocasión el dato también viene condicionado por la menor actividad del fin de semana y, aunque permite seguir recortando la incidencia acumulada, lo hace ya a menor ritmo. A medida que los contagios diarios van siendo menores y de manera prolongada, la incidencia a dos semanas tiende a aplanarse.

Una de los datos más positivos que dejó la semana saliente fue la reducción en más de un 40% del número de pacientes críticos en la UCI del Clínico.

El área de Cuidados Intensivos COVID de Salamanca no bajaba de los 22 enfermos graves desde el mes de octubre. Sin embargo, a lo largo de la pasada semana ha ido disminuyendo esta cifra hasta dejarla en 13 pacientes. La clave de esta mejoría no es tanto la salida de enfermos COVID de la UCI —en algunos casos pueden ser fallecimientos, lo cual no es buena noticia— sino que se ha frenado el ritmo de ingresos.

La estrategia de las administraciones sanitarias es la de ir vaciando lo máximo posible las ucis con vistas a afrontar una hipotética tercera ola en las mejores condiciones posibles.

Las cifras en planta también son positivas y aunque el boletín de este lunes hablaba de 65 enfermos COVID ingresados, la previsión es que a lo largo de la jornada se firmaran nuevas altas médicas para dejar este cifra ligeramente por encima del medio centenar.

De este modo —según señalan fuentes del Hospital de Salamanca— sólo permanecen abiertas las unidades COVID de la séptima planta izquierda, sexta planta izquierda, quinta planta derecha y una de las unidades de convalecientes de Los Montalvos, que alojan a sólo nueve enfermos.