La terrible historia de Luis Montero, el salmantino torturado y asesinado tras ser confundido con un etarra

Años 60, tiempos de éxodo en el Oeste de la provincia de Salamanca. La muerte del padre, Vicente, obligaba a una familia de campesinos a buscar una salida , que no podía ser otra que la emigración. Tras sus hermanos María Luisa, Socorro, Faustino y Vicenta, Luis fue el último de los Montero García en dejar La Fuente de San Esteban a los 17 años. Después le seguiría la madre, María Luisa. Tras hacer la mili, se le pasó por la cabeza ser policía, pero terminó encontrando un puesto en Ferroaleaciones y Electrometales SA (FYESA) -hoy Ferroatlántica-, en Boo de Guarnizo, a pocos kilómetros de Santander. Allí se produjo su afiliación al Partido Comunista y su labor organizando la sección sindical de Comisiones Obreras. En la empresa Luis había llegado a ser especialista en boca de horno , un trabajo de gran exigencia física. Quería comprarse un piso y en ocasiones tenía que hacer otras extras para devolver a la empresa el préstamo que le había concedido.

Por la noche, después de cenar, Luis Cobo llamó a su madre para contarle que al día siguiente saldría de viaje después de almorzar. Aunque días atrás ya le había anunciado su idea de conocer la tierra de su amigo Mañas, no le concretó el destino de su viaje, Mientras tanto, en un bar entre Boo y Muriedas, Luis Montero comentaba el plan a unos amigos y les revelaba que tenía pocas ganas, no se encontraba muy bien. “Pero se han empeñado y saldremos mañana después de comer” .

Seis de la mañana. Francisco Javier Mañas se despertó muy pronto. Era el día más importante de su joven vida. Corrió a despertar a su querido hermano, pero no estaba en su cama. La ausencia de los tres jóvenes alarmó a la familia, que comenzaron a llamar preocupados a los hospitales de la zona, Policía, Guardia Civil. Ningún resultado. Mientras tanto, cinco pescadores del club almeriense de pesca “El Palmeral” que se dirigían por la C-326 a un campeonato de pesca en Zújar (Granada) observaron a lo lejos llamas y humo. Ya más cerca, al comprobar que se trataba de un vehículo ardiendo terraplén abajo a unos tres metros de la carretera, detuvieron su coche. Varias personas de paisano contemplaban el incendio. Fue entonces cuando uno de ellos, que se identificó como miembro de la brigadilla de la Guardia Civil , les invitó a continuar el camino, rechazando el extintor que los pescadores le ofrecieron. “Ya han sido evacuados los heridos”, replicó el agente.

Santiago Diego, esposo de Socorro y cuñado de Luis, contactó con Loli, hermana de Luis Cobo, y emprendieron viaje a Almería. Dos desconocidos unidos por la amargura camino al horror de un ser querido muerto entre una nube de incógnitas. Desde Barcelona viajó Faustino, hermano mayor de Luis. Ya en la capital andaluza contactaron con el abogado penalista Darío Fernández, quien les acompañó al juzgado para recibir la comunicación del fallecimiento de los dos jóvenes. Sorteando numerosas trabas, Faustino y Darío lograron colarse en el depósito del Hospital Psiquiátrico, donde se le había practicado la autopsia al cadáver. Al descubrirlo, presenciaron una imagen espantosa: el calcinado cuerpo del salmantino no tenía brazos ni piernas y mostraba agujeros de bala, hasta 17, en varias partes del cuerpo y del rostro.

La muerte en Almería de tres supuestos delincuentes ya era conocida en el hogar de Socorro Montero , hermana de Luis, desde que fuera noticia nacional el domingo. “Mi padre y yo lo habíamos visto por la tele”, cuenta desde Muriedas (Cantabria) su sobrino Javier Diego Montero. “El lunes por la mañana oímos sus nombres en el ‘parte’ de Radio Nacional”. Aquello era increíble: ¿el tío Luis un delincuente? Tenía que ser un error. “Ese día vinieron a casa dos policías secretas a hacer averiguaciones sobre él. Mi madre les preguntó qué había pasado. Le contestaron que su hermano era bueno, pero claro, las malas compañías.... Luego supimos que a las tres familias nos contaron lo mismo. También nos dijeron que si no íbamos a Almería a por los cuerpos, ellos se encargarían de todo”. Pronto sabrían por qué.

El entierro en Pechina de los restos mortales de Juan Mañas se convirtió en el primer clamor contra el ya presumible abuso policial . “Esto es un crimen, son fascistas y criminales los que han matado a mi hijo, un obrero trabajador bueno y honrado”, lloraba su madre. Ese día, la prensa ya desmontaba la primera versión oficial. No eran etarras ni delincuentes comunes. Testimonios de amigos y conocidos avalaban a las víctimas. El jefe de personal de FYESA elogiaba a Luis Montero: “No se puede tener mejor historial laboral: en diez años solo ha tenido cuatro bajas por enfermedad y una por accidente de trabajo”.

Era la una de la tarde cuando cerca de 400 personas, entre las que se encontraban las ejecutivas regionales del PCE y CCOO, asistieron a los funerales de Luis Montero en la iglesia de San Vicente Mártir, de Muriedas. Las paredes del templo mostraban dos enormes pintadas contra el terrorismo de Estado. Se oyeron gritos de “Policía asesina” y “Libertad y justicia” . Ajena a los incidentes, Maria Luisa, de 75 años, enferma y abatida, no captó la polémica, según reseñaba la crónica de El País: creía que su hijo había muerto en un accidente de automóvil. Requerido por la prensa, Faustino Montero denunciaba que las familias no han recuperado los objetos personales de sus seres queridos. “Tampoco, por supuesto, las pistolas que dicen que llevaban. Es que a mi hermano le ponen una pistola en la mano y se desmaya”, dijo.

La prensa ya era un clamor diario contra Interior demandando la aclaración de las extrañas muertes. Tras los entierros, el letrado Darío Fernández, nombrado acusador particular, refirió todos los obstáculos que estaba encontrando para investigar los hechos y la necesidad de practicar una exhumación de los cuerpos para realizar nuevas diligencias.

La vista oral se celebró en la sede de la Audiencia Provincial de Almería entre el 14 de junio y el 27 de julio de 1982. Fue la primera vez que la jurisdicción ordinaria juzgaba a tres miembros de la Guardia Civil por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones. El fiscal José María Contreras acusó a los procesados de tres delitos de homicidio y solicitó 44 años y tres días de prisión para el teniente coronel y 27 años para Torres Gómez y Fernández Llamas al aplicarles el atenuante de “obediencia debida”. El abogado de la acusación particular, Darío Fernández, intentó en vano que fueran condenados por asesinato. Le fue denegada sin razón la reconstrucción de los hechos y siempre dudó de las garantías técnicas y científicas de las autopsias realizadas.

El ministro Rosón volvería muy pronto a sentir sudores fríos al comparecer para dar explicaciones ante la Comisión de Interior del Congreso . Al presentar la investigación interna realizada sobre los hechos, achacó la confusión a los numerosos testigos que habrían identificado a los terroristas en Alcázar -varios lo desmintieron después- y la convicción de los agentes de encontrarse ante los presuntos autores del atentado y no ante tres inocentes turistas. El ministro atribuía las muertes a la infeliz concurrencia de una cadena de errores, todos ajenos, y al clima de tensión nacional por los ataques terroristas. Ante las réplicas airadas de los diputados de la oposición, Rosón dejaba el esclarecimiento de los hechos al veredicto de la justicia.

Tras un juicio plagado de lagunas mentales, inexactitudes y varias exhumaciones, el 28 de julio de 1982 se dictó sentencia. Los acusados fueron condenados como responsables de tres delitos de homicidio: Castillo Quero a 24 años; Gómez Torres a 15, y Fernández Llamas a 12. Las condenas se cumplieron en prisiones civiles. Todos salieron antes de tiempo por “buen comportamiento” y posteriormente percibirían dinero a cargo de los fondos reservados de Interior.

Desde entonces, años de silencio, de rumores, de desconfianza. La salmantina Socorro Montero, su esposo y su hijo Javier visitaron Almería durante el juicio y recorrieron los lugares donde sucedieron los hechos con el corazón en un puño. Javier recuerda hoy que poco después, ese mismo verano, los familiares de Luis Montero solicitaron promover una misa en La Fuente de San Esteban en memoria del joven asesinado. “Pero el cura de entonces nos dijo que había que pedir permiso... Todo fueron pegas y no se pudo hacer. Entonces la gente desconfiaba, creyeron la versión oficial”.

Pero una conciencia intranquila reveló la verdad. En 2005 El Mundo desveló el contenido de la carta que un guardia civil que había sido testigo de los interrogatorios envío a la familia Mañas. Trasladados a Casas Fuertes, un antiguo recinto militar abandonado, allí fueron interrogados antes de ser amenazados de muerte por Castillo Quero. “Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C.., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola cada uno que recivieron (sic) por separado. Posteriormente, los embolvieron (sic) en mantas viegas”. Según el relato de este guardia anónimo, los cuerpos fueron introducidos en el Ford Fiesta , que por orden del mando, fue conducido a un lugar “donde no les viera nadie y se le pegara fuego para que no se conocieran los malos tratos” . Antes les vaciaron dos cargadores de ametralladora acribillándoles con 60 balazos.

La verdad afloraba por fin, pero demasiado tarde. Nadie pagó por esos atroces crímenes.