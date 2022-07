La subcampeona salmantina de MasterChef: “Verónica es mucho más de lo que se vio en pantalla”

EL lunes en las pantallas de los españoles se pudo ver la emisión de la final de MasterChef 10, el concurso culinario más conocido del país en el que salmantina Verónica Ratero Gómez de Liaño logró hacerse con el título de subcampeona, quedando solo por detrás de la gaditana María Lo.

–¿Cómo se siente con la posición que ha alcanzado? ¿El segundo lugar le ha dejado un sabor agridulce?

–Para nada, por mi personalidad creí que podía tener esa sensación, pero para nada. Estoy súper feliz, creo que he tenido una evolución brutal en el programa y todo me ha llevado a donde estoy. Soy subcampeona de MasterChef, eso es algo que pocos pueden decir y de lo que estoy muy orgullosa. Además, me alegro mucho por María Lo porque somos amigas.

–¿Qué podemos esperar de Verónica en el futuro?

–Llevo trabajando desde que llegué de MasterChef en un proyecto que saldrá mañana y que se llamará Col. Es un “e-commerce” con productos de todo tipo relacionados con el mundo de la cocina saludable. Todo hecho con artesanos y colaboradores pequeños y cercanos. Se ofrecerán productos de una máxima calidad y sostenibilidad. Todo hecho con mucho mimo y amor para llevar un poco de este universo de la comida saludable y rica a los hogares de la gente. Será la primera forma de llegar a las personas, pero espero que dentro de unos meses esta iniciativa se convierta en un restaurante. Además, seguiré organizando retiros y eventos de yoga y cocina. Tengo uno muy pronto, del 2 al 4 de septiembre, en la Granja Ecológica de los Confites, en la que, curiosamente, grabamos un episodio de MasterChef.

–¿Cómo le ha cambiado la vida haber alcanzado la segunda posición en MasterChef?

–La vida me cambió desde el día que salí del plató, cuando todavía ni se había terminado de emitir el programa. Desde allí decidí apostar por la cocina y dedicarme a esto cien por cien. Siento que lo habría hecho igualmente, aunque no hubiera entrado en el programa, pero es innegable que MasterChef es un trampolín. Sin embargo, yo siempre lo digo: MasterChef no te regala nada, tú tienes que currar, esforzarte y aprovechar el tirón y la visibilidad. Hay que trabajar duro. Todo se resume en eso.

–Fue acusada por algunos de tener platos “sosos”, ¿qué opina?

–Soy consciente de que los vegetales son un mundo complejo para muchos, pero creo que es porque no los hemos sabido cocinar o acercarnos a ellos. Tenemos un mundo vegetal muy grande e inexplorado y en eso se basa mi comida. Es una cocina con vegetales, pero con mi toque.

–Sobre el pin de la inmunidad, lo tuvo durante mucho tiempo y esto ocasionó algunas molestias ¿cómo lo vivió?

–Fue duro, muy emocional. Veníamos de semanas bastante duras, se juntó que ya llevábamos varios días en la casa y todos estábamos sensibles: yo la primera. En ese momento me afectó mucho, luego me di cuenta que era un juego y que no era que mis compañeros lo hicieran contra mí, sino que hubieran actuado igual contra cualquiera que tuviera el pin, pero eso lo he visto con el tiempo. Al final estoy muy orgullosa de lo que hice porque di el pin en el momento que lo consideré.

–Mirando hacia atrás, ¿cambiaría algo de su forma de proceder durante el programa?

–Yo creo que pude hacer muchas cosas distintas. Por un lado, estoy feliz porque considero que he sido yo misma, pero, por otro lado, fui muy transparente y me arrepiento un poco de no haberme puesto una coraza. La gente se cree que sabe quién eres por verte dos horas en la tele, pero no: Verónica es mucho más de lo que se vio en pantalla.