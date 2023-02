La salmantina Fely Campo ‘desfila’ con un prêt à porter de lujo en la Fashion Week Madrid

Respecto a la temática que tendrán los diseños, Fely Campo apostará, una vez más, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, por ensalzar la tradición charra . Por eso, algunos de los diseños que se pudieron ver durante la Fashion Week ayer tuvieron tintes charros. “Todas mis colecciones siempre tienen algo de Salamanca. Siempre apuesto por la sobriedad, la belleza, el paisaje... Me inspiro muchísimo en su luz. Salamanca siempre va ligada a mis colecciones porque es maravillosa”, aseguró.

Horas antes de ‘pasear’ sus diseños por la gran cita, la diseñadora ha atendido a LA GACETA para valorar su llegada a Madrid. “Me hace mucha ilusión llegar a la Fashion Week con una colección que se basa en el prêt à porter de lujo -una expresión que quiere decir textualmente ‘listo para llevarse’ y un estilo de moda que tiene su origen en los años 50 como una democratización de la misma-, caracterizado por el predominio de los vestidos de corte relajado y con hechuras holgadas que crean movimiento. Con ella, se me presenta la tremenda oportunidad de abrir una tienda en Madrid, en la que se incluirán diseños que van mucho más allá de la fiesta y de la ropa de novia. Es un estilo más complicado”, aseguró Fely Campo, que, además, ha profundizado sobre los detalles que se verían sobre el escenario en el momento en el que su colección, ‘Tempore’, tuviera protagonismo: “Con ‘Tempore’, reflejaremos el paso del tiempo en 24 horas. Representaremos cómo cambian los modelos con el paso del día y con la llegada de la noche y, de fondo, habrá una ciudad en 3D con efectos lumínicos”.

En esta cita, que se está llevando a cabo en el pabellón de IFEMA Madrid y que tiene prevista su clausura para hoy, 42 diseñadores han presentado sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2023-2024 y, entre ellas, no podía faltar la colección ‘Tempore’. Con ella sobre el escenario, Fely Campo ha presentado una puesta en escena digna de presenciar, con una ciudad en 3D y varios efectos lumínicos que han ido cambiando, representando el día y la noche, segúnha transcurrido el desfile de sus 27 modelos.

Sus ‘compañeros’ de pasarela

La diseñadora salmantina ha lucido sus diseños sobre la pasarela de la Fashion Week Madrid a las 14:00 horas, pero no lo ha hecho sola, ya que, durante el día de hoy, también se han dejado ver por IFEMA algunos diseñadores como Odette Álvarez, García Madrid, Maya Hansen, Custo Barcelona, Claro Couture, Lola Casademunt by Maite, Morocco Kingdon of Night: Maison Artc y Albert Oiknine.