La prueba de la rotación de la Tierra que se puede ver en Salamanca

Con apenas 32 años, y tres siglos después de que Nicolás Copérnico expusiese sus teorías, el joven Foucault había demostrado el movimiento de rotación de nuestro planeta . El éxito del experimento le hizo muy popular y con el paso de los años, otras ciudades decidieron instalar sus propios péndulos para comprobar el fenómeno de primera mano. A España no llegó hasta 1980 y el primero en tenerlo fue el Museo de la Ciencia de Barcelona. Le seguiría en 1985 la Casa de las Ciencias de La Coruña y Salamanca no tardaría mucho en sumarse a la lista de ciudades privilegiadas.

De hecho, el péndulo de Foucault de Físicas estuvo muchos años detenido y era activado sólo para visitas puntuales y actividades docentes hasta que, ya en el nuevo siglo y con el patrocinio de la Cátedra Iberdrola, la Universidad llevó a cabo una completa reparación del mecanismo que, situado en el enganche a la cúpula, hace posible, mediante un electroimán que actúa sobre el cable metálico, que el movimiento pendular sea continuo.

La restauración del péndulo de Foucault del Edificio Trilingue se presentó solemnemente el 17 de mayo de 2011 en un acto que contó con la presencia del Premio Nobel de Física de 1997 Claude Cohen-Tannaoudji, quien ofreció con ese motivo una conferencia magistral.

Pero hubo un aspecto que no se tuvo en cuenta. La renovada instalación no estaba protegida contra los vándalos. No habían pasado tres años cuando alguien quiso protagonizar su propio experimento de resistencia y consideró que sería divertido columpiarse sobre la bola al más puro estilo Tarzán. La “hazaña” pasó inadvertida hasta que, tiempo después, el péndulo se desplomó dañando gravemente el suelo. La Facultad de Ciencias, ya con José Miguel Mateos Roco en el Decanato, emprendió la última reparación completa del péndulo. La instalación ha permanecido en funcionamiento desde entonces, salvo durante los confinamientos de la pandemia, cuando fue detenido.

El péndulo de Foucault que cuelga de la cúpula del patio del Edificio Trilingue de Ciencias está compuesto de un cable de acero inoxidable de 11,5 metros de longitud y un diámetro de 4 milímetros, del que cuelga una bola maciza de latón con un peso cercano a los 100 kg y de 30 cm de diámetro. La bola realiza una oscilación completa cada 7,2 segundos y completa una vuelta entera de 360º en 36 horas y media. En la estructura superior, dispositivos electrónicos y magnéticos aportan al movimiento pendular el impulso preciso que necesita pera compensar el efecto del rozamiento del aire, que tiende a frenar la bola.

“Este péndulo no tiene una finalidad concreta, no está aquí por que tenga una utilidad. Yo lo compararía con la estatua de Fray Luis de León en el Patio de Escuelas de la Universidad. Es como una escultura que nos demuestra cada día que la Tierra gira y nos recuerda aquel experimento tan genial que hizo Foucault”. A María Jesús Santos, vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias, le brillan los ojos de orgullo no disimulado cuando se refiere a este símbolo de la Facultad. A esta doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y profesora titular del Departamento de Física Aplicada se le ve disfrutar cuando expone los fundamentos del experimento. Para ello cuentan con una pequeña maqueta que utiliza en las visitas divulgativas. Construida por José Antonio García, técnico del Departamento de Física Aplicada, reproduce un pequeño péndulo que oscila sobre un plano que gira lentamente. Y con él gira un muñequito que no es otro que Leo, de la serie “Little Einstein”, con sus gafotas y su pelo a lo Tintín. Como espectador, Leo cree ver que el plano de oscilación del péndulo varía, primero a su derecha, luego enfrente, después a su izquierda, cuando realmente quien se desplaza es él mismo en sentido contrario, con todo el planeta.