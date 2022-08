La prohibición de las prácticas voluntarias de los becarios enfada a las empresas salmantinas

Los empresarios salmantinos rechazan la pretensión del Ministerio de Trabajo de eliminar las prácticas voluntarias de los becarios en las empresas, las extracurriculares que al ejecutarse de forma libre no tienen contrapartida académica. Denuncian que esta decisión coarta la libertad de los alumnos para formarse, puede dejar vacantes las plazas que no se cubren a través del sistema educativo y dejar fuera a becarios que continúan de forma voluntaria con sus prácticas para avanzar aún más en su formación.

Es una de las propuestas más destacadas del borrador del Estatuto del Becario que el Gobierno retomará en unas semanas con patronal y sindicatos. El eje central del texto es que las empresas coticen por los becarios, al menos por contingencias comunes y profesionales tanto si perciben un salario por su formación como si no. Además, también se plantea que se compense económicamente a los chicos para que las prácticas no les supongan un menoscabo económico.

Cubiertos ante bajas y eventualidades. “Que los becarios coticen no me parece mal, deben estar cubiertos ante bajas o cualquier eventualidad”, defiende Diego García, presidente de la confederación empresarial CEOE-Cepyme Salamanca. “Ahora bien”, continua, “es fundamental que se hagan prácticas en las empresas, por eso no entiendo por qué las voluntarias se pretenden eliminar ya que benefician el currículum y la formación del futuro trabajador”.

Es más, defiende que deben fomentarse los procesos de formación “de cualquier índole”. Para ello apuesta por incentivar las prácticas con exenciones y bonificaciones en la Seguridad Social, como también plantea el borrador para los trabajadores que ejercen de tutores de estos chicos.

La Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) también apoya que se cotice por los becarios y recrimina que se eliminen las prácticas voluntarias. Así lo defiende su secretario general, Antonio Flórez.

Considera que prohibir esta alternativa de formación “coarta la libertad personal” y reprocha que en materia empresarial se está “sobrerregulando”. Flórez confiesa que le preocupa este aspecto “porque para que el mercado laboral fluya tiene que ser lo más sencillo y con las menores injerencias posibles”. Insiste en que el objetivo de las prácticas es convertirlas en puestos de trabajo: “Cuanto más invasiva sea la regulación, más se echa para atrás al empresario ante estas oportunidades”.