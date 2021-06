La Policía local se centra en San Justo y multa a 30 personas por no usar mascarillas ni guardar distancias

La Policía local continúa patrullando noche tras noche para velar por que se cumplan las normas anticovid. Y ahora lo hace también de forma selectiva. Así, durante la madrugada de este domingo se centró en la zona de San Justo, donde impuso 30 multas a personas que no usaban la mascarilla ni guardaban la distancia de seguridad, según han informado este domingo fuentes municipales.

No obstante, las inspecciones continuaron en toda la ciudad. De este modo, los agentes intervinieron en un botellón en la plaza de Colón, sancionaron a una persona por ocasionar molestias y ruidos en una vivienda, multaron a otras 18 personas por llevar la mascarilla y a otras cinco por fumar sin guardar la distancia de seguridad.

Además, acudieron a un establecimiento, al que levantaron dos actas: por un lado, por no presentar licencia y, por otro, por no procurar las distancias entre clientes. De hecho, los agentes iniciaron propuesta de sanción para 8 clientes que no llevaban mascarilla.

Finalmente, sancionaron a otro local que había sacado un altavoz a la calle.