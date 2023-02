La picaresca de la Generación Z con los productos del Bono Cultural

La justificación que dan es que no todos los productos y actividades culturales que se incluyen dentro de la tarjeta son de su agrado , por lo que prefieren hacer uso de una parte de la ayuda y revender el resto. Con ese dinero, pueden comprar otros artículos que sí desean y que saben que van a disfrutar. “Al principio pensé que los 400 euros te los administrabas a tu gusto, pero como se dividen en 100 euros para productos físicos, 100 para productos digitales y 200 para artes escénicas, no sé cómo lo gestionaré ya que no suelo ir ni al cine, ni a teatros, ni a museos”, reconoce la beneficiaria Sandra Alonso.

La voz de jóvenes salmantinos

Varios jóvenes salmantinos opinan que esta “trampa” les parece “un gesto egoísta”. “Me costó más de un mes conseguirlo porque los trámites no fueron fáciles, así que no se me ocurriría hacer algo así, me parece un acto codicioso, pero es el riesgo que se corre al poder ganar dinero fácil y sin invertir nada previamente”, manifiesta María Sánchez.

“Yo no soy muy partidario de estas reventas, el Gobierno nos ha concedido la ayuda para un uso propio y para satisfacer tus necesidades, pero bueno al final es la opinión de cada uno”, recalca Israel González.

Por último, Carla Chapa añade que en su entorno no conoce a ninguna persona que lo haya utilizado de esa “forma fraudulenta” . “Pero me parece mal la gente que lo hace porque eso puede provocar que el Gobierno no lo repita en años posteriores y por consiguiente afectaría a las generaciones futuras”, concluye.