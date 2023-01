La opinión de Miguel Marcos: “Lo que sucede en China no debería afectarnos tanto”

La memoria es frágil porque China está pasando ahora por lo que nosotros ya pasamos en la segunda y tercera ola.

El motivo es que su vacunación es incompleta y deficiente. Tienen una menor tasa vacunal de la que tenemos en España y, además, sus vacunas son menos eficaces. Quiero destacar la eficacia de las vacunas de RNA mensajero, pese a que se ha criticado que la respuesta a la cuarta dosis ha sido baja, siguen siendo vacunas seguras y eficaces. Es cierto que ya no está indicada una revacunación universal, pero sí se recomienda para los grupos de riesgo y esto es lo que nos ha permitido no estar cómo se encuentra ahora China, que desde el primer día decidió cerrar el país, aplicar una política de ‘covid cero’. Ahora se encuentran con un escenario en el que el virus que está circulando es más transmisible, su cobertura de vacunación es incompleta y esa ola trasciende a toda la población.

En cualquier caso, lo que no se puede decir -como ya se está escuchando- es que China ha regresado a la casilla de salida. Eso nunca sucederá porque regresar a la casilla de salida respecto a la covid supondría estar totalmente a oscuras frente a un virus desconocido y no saber qué está pasando. Nosotros ya sabemos mucho del virus y tenemos herramientas que no existían cuando estábamos en aquella casilla de salida. Además de las vacunas también existen los antivirales, aunque en China no los estén utilizando.

¿Puede afectarle al resto del mundo lo que suceda en China? Lo que está claro es que cuantas más infecciones se produzcan, más riesgo existe de que el virus mute. Esto es una realidad, como también lo es que, hasta el momento, todas las mutaciones que han surgido se han ido controlando sistemáticamente gracias a nuestra inmunidad. Que surja otra variante mucho más agresiva puede ocurrir, pero es improbable que escape por completo del efecto de las vacunas.

Seguimos viendo casos. El número de test que se hacen son pocos en comparación con las infecciones que existen y ya no tenemos una foto real de la pandemia como había hace un año por estas fechas, pero lo importante es que las infecciones siguen siendo constantes y aún así no se llegan a escapar del efecto de las vacunas. No debería haber más infecciones solo en China de las que hubo en todo el mundo a lo largo del pasado año. Sé que hay alarmismo porque esta pandemia comenzó en China y cuando allí colapsaron se trasladó al resto del planeta, pero esto ya no funciona así. La prueba es que la India tuvo una onda catastrófica con la variante Delta y no fue igual cuando llegó a España.

Cada país tiene su inmunidad y situación inmunológica y no debería cambiar porque China abandone la política de ‘covid cero’.