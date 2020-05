En noviembre de 2019, la salmantina Carmen Muñoz Ruiz se embarcó en la organización de un viaje a Kenia, con un amigo, para hacer un safari fotográfico. Era tan buen plan, que otras cuatro personas decidieron unirse a la aventura. Organizaron hasta el último detalle desde España cuando todavía la COVID-19 no era un problema. Comprobaron que sus vuelos no estaban cancelados, ya que viajaban a través de Roma, donde la situación ya era crítica y que en la web de la embajada no hubiese recomendaciones de permanecer en España. El 6 de marzo se montaron en el avión con destino Kenia.

En pocos días la situación en España cambió por completo. Los colegios cerraron y se declaró el estado de alarma: "Nos cancelaron el vuelo de vuelta. Ethiopian Airlines anuló todos sus vuelos con destino a España, pero pudimos cambiar el vuelo para ir a través de Frankfurt. Haríamos Kenia-Etiopia; Etiopia-Frankfurt con Ethiopian Airlines, y Frankfurt-Madrid, operado por Lufthansa, aerolínea que seguía volando a España", relata Carmen Muñoz.

Pasados los días, se dieron los primeros casos de coronavirus en Kenia, no más de 10, pero el país declaró el estado de alarma: "Teníamos que salir de allí cuanto antes. Los vuelos iban a empezar a cancelarse y nos iban a obligar hacer allí la cuarentena de quince días contando a partir del 16 de marzo. El incumplimiento de la cuarentena, supondría sanciones económicas en el mejor de los casos, y en el peor, prisión. Decidimos adelantar la vuelta, pese a que esto nos iba a suponer un coste adicional".

Pudieron reubicarse en tres vuelos distintos: "Contactamos con la embajada de España en Kenia. Nos dijeron que les enviásemos un email con el detalle de todos los vuelos que teníamos que coger. Lamentablemente, no fueron de gran ayuda, pues nunca nos contestaron de vuelta", lamenta la salmantina de El Cerro afincada en Madrid.

Como estaban desesperados, a través de familiares de Carmen Ruiz, "conseguimos los contactos de Elena Diego, senadora del PSOE por Salamanca, y Antonio Luengo, diputado provincial, y vimos el cielo abierto, y nunca mejor dicho. Ambos estuvieron pendientes en todo momento de que ninguno de nuestros vuelos fuese cancelado. En caso de que no nos dejasen coger el avión en Nairobi para salir de Kenia, deberíamos llamarles para que interviniesen y así poder salir del país antes de que cerrasen fronteras definitivamente. Nos facilitaron sus teléfonos personales, algo que no suele ser lo habitual. Fueron de gran apoyo, pues teníamos ese as en la manga y la seguridad de que volveríamos a España lo antes posible".

Finalmente, Carmen Muñoz, viajera que este año piensa planear sus vacaciones en España, llegó a Madrid el 21 de marzo. Recogió su ordenador en la oficina y se ocupó de sus tareas de contabilidad teletrabajando en la capital.