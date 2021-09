La mejor traductora de 2021 es salmantina y se llama Helena Cortés: “Me gusta traducir obras que se salen de lo trillado”

La salmantina Helena Cortés Gabaudan ha logrado el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2021 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.

–El jurado destaca que su traducción de “El Diván de Oriente y Occidente”, de Goethe, es un gran reto filológico. Imaginamos que ha sido un desafío.

–Ha sido un trabajo muy complejo, porque es una obra que tiene muchos niveles y lecturas. Y contiene doce libros en verso inspirados en la poesía oriental clásica. Ha sido un reto. Pero eso es lo que más me gusta, cuando la obra se sale de lo trillado. Y si consigo un resultado que me parezca suficientemente logrado, me resulta muy gratificante. Me ha llevado dos años de trabajo, aunque por supuesto he hecho más cosas en ese tiempo.

–El premio está dotado con 20.000 euros. ¿Se va a dar algún capricho?

–Aún no lo he pensado, pero tengo varios viajes de capricho pendientes, por eso de que me paso la vida yendo a Alemania, y casi nada más que a Alemania, o a Francia, en este caso por razones familiares. Todavía no he entrado en la ronda de esos viajes lejanos y exóticos que hace la gente.

–Tiene la Medalla de Oro Goethe de la Sociedad Internacional Goethe por su contribución a la Germanística.

–Esa medalla se concede a personas cuyos trabajos sobre Goethe o cuya labor de difusión de este autor hayan sido destacables. En mi caso, me fue concedida por mi traducción del “Fausto”, la obra más famosa de Goethe y de la literatura alemana, que traduje en forma rítmica. La medalla me ha sido concedida en el año 2020, pero debido a la pandemia, y a que solo la entregan a un ritmo bianual, aún no me ha sido físicamente entregada: la entrega tendrá lugar en una ceremonia en el Teatro Goethe de Weimar —la ciudad de Goethe— el 1 de junio de 2023. Ya les dije: “Estoy más que encantada con la medalla, pero ¡cuán largo me lo fiáis!”

–Destacan sus traducciones de Hölderlin, Goethe, Grimm, Fontane o Rilke.

–Empecé con Hölderlin, al que dediqué mi tesis doctoral, leída en la Universidad de Salamanca. He traducido una buena selección de su poesía, además de su correspondencia y sus complejas tragedias griegas.

–Y también se ha ocupado de traducir a Martin Heidegger.

–En el caso de Heidegger realicé todas las traducciones en colaboración con mi exmarido, pero todavía estrecho colaborador, el catedrático de filosofía Arturo Leyte, quien es realmente el especialista en este autor. La labor conjunta fue muy buena y la verdad es que son traducciones que han tenido gran éxito y son muy usadas por los estudiosos. Pero yo soy muy rigurosa en lo que hago y sola creo que nunca traduciría filosofía, porque no es mi disciplina.

–¿Sería filóloga y traductora de no ser hija de Luis Cortés y Paulette Gabaudan?

–Es difícil saber. Pero es indudable que el ambiente de mi casa me ha influido, como no puede ser de otra manera: crecí rodeada de libros, fui una gran lectora desde niña, y en mi casa se hablaba con mucha frecuencia de temas literarios o culturales. Y veía a mis padres dedicados a sus investigaciones. Además, era un ambiente muy marcado por el mundo francés, tanto por el motivo puramente familiar como por la especialidad de mis padres. Todo eso influye mucho, incluso sin darse uno cuenta.