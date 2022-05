La inmunoterapia hace soñar a los asmáticos salmantinos con ‘curarse’

El servicio de Alergología del Hospital de Salamanca emite un mensaje de optimismo -por los nuevos tratamientos- y de precaución -por la alta incidencia- en el Día Mundial del Asma. “En Salamanca son asmáticos el 5% de los adultos y el 10% de los niños”, apunta el jefe de Alergologia, Ignacio Dávila.

Son miles de salmantinos afectados por una enfermedad que condiciona sus vidas y que “conviene tener vigilada para evitar las crisis, que son angustiosas porque supone ahogarse”, subraya. No en vano, la mortalidad del asma en España es superior a la de los accidentes de tráfico: casi 1.000 personas al año.

El Hospital de Salamanca cuenta con una Unidad de Asma multidisciplinar, en la que participan los servicios de Alergología, Neumología, Otorrinolaringología y Farmacia. El equipo se reúne periódicamente, revisa los casos más complejos de asma grave y elige cuál es el tratamiento más adecuado para ellos.

Precisamente los nuevos tratamientos están suponiendo una pequeña revolución dentro de la enfermedad. “Por un lado, la inmunoterapia -solo con el asma alérgica- puede producir la remisión prolongada de los síntomas e, incluso, la desaparición, si se hace correctamente y a tiempo”, explica el doctor Dávila.

Más recientemente han aparecido los tratamientos biológicos, que “cambian completamente el curso y el pronóstico del asma grave, cuando se es dependiente de los corticoides”. Estos tratamientos pueden modificar toda la sintomatología, aunque no curar el asma. Y es que para eso sería importante llegar a entender cuál es la causa de esta enfermedad. “Es una interacción entre factores genéticos -una predisposición que no se conoce del todo bien- y otras interacciones ambientales entre las cuales son muy importantes los alérgenos, los virus respiratorios y los agentes contaminantes que pueden producir una respuesta del epitelio”.

El mensaje de los especialistas es el de no bajar la guarda, puesto que el asma puede surgir en cualquier fase de la vida —aunque es mucho más frecuente cuanto más joven se es— y aclaran que, si bien un asmático puede tener más complicaciones respiratorias en el caso de contraer el covid, las posibilidades de infectarse no son mayores que en el resto de personas. “No parece que haya más probabilidades de tener el covid por ser asmático. Incluso los alérgicos normales podrían tener el receptor de coronavirus disminuido”, concluye.