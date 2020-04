La hostelería salmantina en pie de guerra: Inunda el centro con carteles de ‘Se traspasa’

El centro de Salamanca se está tiñendo de rojo y negro en la tarde de este miércoles como consecuencia de la acción reivindicativa de buena parte del sector hostelero en protesta por las medidas decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para la reapertura de estos establecimientos, en la fase dos de la desescalada programada por el Gobierno.

Esta medida de presión llega como consecuencia del “desamparo y las malas decisiones tomadas desde el Gobierno central, sin contar con la opinión del sector”, según explica el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes.

Juanes entiende que con las condiciones que ha adoptado el Ejecutivo de permitir solo tener operativas un tercio del aforo en terrazas, en una primera fase, “son inviables los negocios. No se puede abrir solo un tercio del aforo de las terrazas y que tengamos que suspender los ERTEs y tengamos una plantilla completa para solo un tercio de actividad”, reconoce.

A esta acción reivindicativa se han sumado hasta el momento 189 empresarios de hostelería, la mayoría de ellos del centro histórico, que ven peligrar sus negocios como consecuencia de esta crisis y la falta de soluciones por parte del Ejecutivo central.

Así lo reconoce también Gonzalo Sendín. “Me he quedado perplejo, asustado, con un desasosiego terrible. Todo nos invita a pensar que estas medidas no han sido consensuadas como así reconoce el presidente nacional de nuestro sector, José Luis Yuzuel, y por desgracia Salamanca es una de las ciudades más afectadas en esta crisis del coronavirus, quizás por su cercania a Madrid”, expone.

Sendín cree que en estas circunstancias, “Salamanca tendría que ser una de las últimas ciudades en abrir, pero no tenemos constancia de nada. Seguimos sin saber nada de los ERTEs, nuestros trabajadores no han cobrado un euro y a nosotros se nos prohibe recortar plantilla, pero se nos obliga a que nuestra actividad sea solo un tercio. Y así es imposible sobrevivir. Y para colmo, no tenemos ningún criterio sanitario para poder abrir de nuevo”, expone el empresario salmantino.

Además, ambos también coinciden en destacar “la cercanía de las administraciones local y autonómica, que en todo momento están contando con nosotros para establecer estrategias de ayuda”. “Pero con las decisiones del Gobierno no podremos garantizar el futuro de nuestras empresas por las que hemos luchado toda una vida e incluso varias generaciones, como es mi caso”, sentencia Sendín.

Se trata de la primera acción del sector hostelero en España contra las medidas anunciadas por el Gobierno.

Hasta el momento, estos son los establecimientos que se han unido a esta iniciativa:

