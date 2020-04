El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha vuelto a comparecer este martes para anunciar cuál es el plan que previamente había sido aprobado en el Consejo de Ministros para la desescalada en España tras la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Será "gradual, asimétrica y coordinada", ha afirmado el presidente. La desescalada será por provincias, por lo tanto, no se podrá salir de la provincia de residencia por el momento, es decir, a partir de ahora la intención es que haya una mayor libertad de movimiento intraprovincial, pero será preferente en aquellas provincias en las que la evolución epidemiológica sea de acuerdo a los criterios que fija el ministerio de Sanidad.

Además, el plan de desescalada tendrá una duración mínima de mes y medio (dos semanas por etapa) con pretensiones de que a finales de junio España recupere su nueva normalidad.

Además, Pedro Sánchez pedirá una nueva prórroga del estado de alarma —la cuarta— que alargará el confinamiento general, mínimo, otros 15 días. Aunque el presidente ha manifestado la intención de ir solicitando al Congreso prórrogas sucesivas hasta que se tenga controlado el virus.

El próximo lunes empezará la fase 0, excepto las islas Canarias, que serán las primeras en avanzar en la fase 1. El lunes 11 de mayo, pasarán a la fase 1 aquellas provincias que cumplan con los marcadores del ministerio de Sanidad, aunque ha evitado determinar cuáles son esos criterios.

El Gobierno diseña un plan organizado en cuatro fases y cada una de ellas durará como mínimo 2 semanas y será el ministerio de Sanidad el que determine qué zonas podrán avanzar a la siguiente fase.

Fase 0 (a partir del 4 de mayo)

Es la fase de preparación, en la que nos encontramos ahora.

- Salidas individuales para hacer ejercicio, previstas para el 2 de mayo.

- En la fase 0 se abrirán pequeños resquicios de actividad económica: la apertura de locales con cita previa, como por ejemplo el servicio a domicilio de restaurantes.

-También los entrenamientos profesionales e individuales.

- A lo largo de esta fase cero se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase.

- No se permiten visitar ni a familiares ni amigos en sus domicilios.

Fase 1 (desde el 18 de mayo)

En esta primera fase también se permitirá la

- Apertura del pequeño comercio bajo estrictas medidas de seguridad pero no de centros comerciales.

- Se permitirá la apertura de restaurantes con hasta un 30% de ocupación, además se incluirá un horario preferente para mayores de 65 años.

- Se permitirá la apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes.

- También se autorizará el entrenamiento medio en ligas profesionales.

- En el transporte público, el uso de la mascarilla será altamente recomendado.

- Los lugares de culto podrán abrir en esta fase con una limitación de aforo del 30%.

- En el sector agroalimentario y pesquero se reanudarán las actividades que mantenían restricciones.

Fase dos (desde el 1 de junio)

- Se abrirá el espacio interior de locales con garantías de separación.

- Las aulas no abrirán hasta el próximo curso, salvo algunas excepciones como la celebración de la EBAU o aquellos padres que no puedan atender a sus hijos por motivos laborales.

- Se reabrirán cines, teatros con un aforo de un tercio del habitual.

- Actos y espectáculos culturales con menos de 50 personas y si es al aire libre con menos de 400 personas, siempre que estén sentadas.

- Serán posibles visitas a monumentos y equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias con un tercio del aforo habitual.

- Reanudación de la caza y pesca deportiva.

- Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50 por ciento.

- El teletrabajo seguirá siendo preferente hasta la siguiente fase.

Fase tres (desde el 15 de junio)

Es la fase avanzada.

- Se flexibilizará la movilidad aunque se recomienda el uso de mascarilla.

- En la actividad comercial, el aforo permitido máximo será del 50%, aunque se mantendrá el distanciamiento social.

- En la restauración también se mantendrán las prevenciones y se limitarán algo más la restricciones de aforo, pero con estricta separación entre el público.

- Además se reabrirán las playas.

Nueva normalidad

Las previsiones del Gobierno contemplan que para llegar a este punto serán necesarias como mínimas seis semanas y como máximo ocho, aunque piden que se mantenga la prudencia. En esa nueva normalidad se permitirá la recuperación de la actividad económica, aunque se dictarán algunas medidas de higiene que serán de obligado cumplimiento para evitar la propagación del contagio del coronavirus.

Sin movilidad entre provincias hasta que ambas estén en la 'nueva normalidad'

No es hasta esta nueva normalidad cuando se permitan los desplazamientos interprovinciales, es decir, entre provincias. Pedro Sánchez ha puntualizado que habrá excepciones, como por ejemplo aquellas personas que se tengan que desplazar por razones laborales o de causa mayor. Pero hasta que ambas provincias no se encuentren en la fase de nueva normalidad no estará permitida hasta que ambas estén en esa misma fase y por lo tanto, aquí se incluye la prohibición de viajar a segundas residencias que estén en diferentes provincias salvo que ambas estén en 'nueva normalidad'.

Aprobación del ingreso mínimo vital

Pedro Sánchez ha confirmado que se va a aprobar de "forma inmediata" en esta renta mínima —ingreso mínimo vital— con el objetivo de prevenir la pobreza entre la población más vulnerable aunque ha puntualizado que se está trabajando en ella y que se debe de hablar con las comunidades autónomas.