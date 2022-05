La historia del astronauta salmantino que vio Antonio Banderas

No tenemos la seguridad de que Antonio Banderas y su novia Nicole Kimpel se fijaran expresamente en el astronauta tallado en la Catedral en su reciente visita a Salamanca , pero todo parece indicar que así fue en un recorrido nocturno que invita a ver con atención la pieza tallada por el cantero Miguel Romero en la restauración de la seo en 1992.

Para abordar el trabajo consultaron muchos libros, buscaron motivos dignos de ser tallados, acudieron a archivos, rebuscaron en los bestiarios y se inspiraron en unas terracotas que se habían realizado en la Portada del Nacimiento. Estudiaron el estilo de la Portada de Ramos de la Catedral, el movimiento de la flora y la fauna al tiempo que labraban la fachada.

Miguel Romero siempre quiso firmar esta restauración con un elemento contemporáneo. Al tratarse de la Catedral pensó en algo o alguien que estuviera cerca de Dios. Siempre le había gustado la astronomía y echar mano del telescopio por las noches. Yuri Gagarin fue el primer ser humano que había viajado al exterior, Neil Armstrong había pisado la luna...

Volvieron a documentarse, dibujaron bocetos cuando manejaban los planos a escala de Valentín de Berriochoa, el arquitecto que llevaba la dirección facultativa de la rehabilitación, y tallaron el astronauta. “Quedó gracioso, no molestó a nadie. Y a la dirección facultativa y al Cabildo les pareció genial. No dijimos nada y tampoco se lo comunicamos a Patrimonio... Y jamás me percaté de la relevancia que iba a tener esta figura”, explicó Miguel Romero cuando la pieza cumplió 25 años.