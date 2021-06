La historia de Evita y Pepita, las nonagenarias ‘yoguis’ de Salamanca

Hace 43 años, cuando casi nadie había oído hablar del yoga en Salamanca, fue curiosamente un religioso, el carmelita descalzo y contemplativo cristiano Santiago Guerra el que comenzó a impartir enseñanzas budistas y a difundir la práctica del yoga en la ciudad. “Era una persona muy empática”, recuerda Pepita Miguel Barco, salmantina que en dos meses cumplirá 90 años y suma cuatro décadas de práctica de yoga.

Ella se inició en el yoga en uno de los momentos más duros de su vida. Acababa de perder a su marido, fallecido a causa de un cáncer. “Una vecina que vio que si seguía así me iba detrás de mi marido, me animó a hacer algo y me recomendó ir a yoga con Santiago Guerra. Para mí el yoga lo ha sido todo. No me ayudó un poco, sino muchísimo a superar lo de mi marido... fue algo tremendo. Estaba muy cerrada en mí misma y me fui abriendo un poco. Vienes aquí y consigues que ese rato tu mente deje fuera los problemas. He conseguido dominar la mente”, reconoce Pepita Miguel, minutos antes de entrar a su clase dirigida por Pilar Hernández, profesora desde hace 39 años en el centro de yoga Santiago Guerra.