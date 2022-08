La escritora salmantina que fue una pionera valiente e incómoda

Para Laura Rivas, la publicación temía que los reivindicativos versos de la joven Mercedes levantasen una polvareda de críticas en la conservadora Salamanca de mediados del XIX. Veinte años después, Cherner evocaba desde Madrid en otro poema, “A los federales salmantinos”, aquellos amargos recuerdos que le deparó su Salamanca natal: “Y yo, que de mi vida en los albores / La unión, la libertad he proclamado. / Yo vi alzarse fanáticos rencores / Contra mi pobre canto entusiasmado”.

Pocas semanas después, Matilde intervino en otra función del Liceo Artístico, en la que leyó un poema titulado “La Unión” en el que ya mostraba un compromiso con los desfavorecidos que marcará toda su trayectoria literaria y clamaba por la fraternidad social. La escritora Laura Rivas Arranz, que ha investigado exhaustivamente al personaje y su obra, refiere en su blog de temas salmantinos “Historias del cuarto de atrás” que La Revista Salmantina llegó a publicar el poema, pese a que “consideraciones de bastante peso para nosotros nos aconsejaban que no viera la luz en nuestro periódico”, afirmaban entonces.

De su segundo nombre y de su tercer apellido tomaría su seudónimo “Rafael Luna”

Con la ayuda de su primo hermano Juan Cuesta Cherner, médico y director de la revista científica “La Correspondencia Médica”, y de la esposa de éste, Robustiana Armiño de Cuesta, directora de varias revistas, entre ellas “La Familia”, Matilde logró publicar sus primeras narraciones en revistas literarias de la capital. “La venganza” vio la luz en 1860 en el libro de Robustiana Armiño “Fotografías sociales”.

Tras la muerte de sus padres, Matilde vendió sus posesiones y se trasladó a Madrid. Dejaba atrás su tierra natal y no pocas frustraciones, como la de no haber logrado publicar su primera novela, una historia de tintes costumbristas sobre la sociedad salmantina de la época y que, lamentablemente, quedó en manuscrito inédito que no se ha conservado. La novela fue vetada por la “dura y sangrienta” censura, según contó años después Cherner en un artículo recogido por Laura Rivas.

En Madrid entabló relación con literatos y periodistas, en su intento de abrirse camino en el mundo de las letras. No cesaron, sin embargo, sus colaboraciones con La Revista Salmantina, El Eco del Tormes y El Federal Salmantino, donde siguió publicando poemas, relatos y artículos críticos sobre temas diversos. Pero el grueso de su obra yace disperso en revistas y periódicos entre 1870 -cuando aparecen sus primeros artículos en la prensa de la capital- y 1880.

La relación de publicaciones con las que colabora Matilde Cherner es amplia: La Ilustración Federal Republicana, La Ilustración Popular, La Ilustración de la mujer, Revista semanal de literatura, Revista Contemporánea, Revista de España, El Periódico para Todos, La Época. Hoja literaria, El demócrata, Semanario republicano... En sus textos, muchos firmados con su seudónimo Rafael Luna, se manifiesta su espíritu crítico y sus ideas claramente progresistas tanto en política , como en asuntos sociales y especialmente en la situación de la mujer en la época.

Dos novelas destacan en su producción: ”Ocaso y Aurora”, que vio la luz entre 1875 y 1877 en el periódico “Tiempo” y se editaría como libro en 1878, y su demoledor estudio social -como ella lo definió- sobre la prostitución “María Magdalena”, en la que narra las memorias de una joven prostituta. En ambos casos vuelve a formar como Rafael Luna. Otros títulos de Cherner fueron “Novelas que parecen dramas” y “Las tres leyes”.