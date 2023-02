La dura vida del opositor: “11 horas al día por una vocación”

El salmantino Sergio Barriga tiene 26 años. Cuando se graduó en Bachillerato decidió opositar.

¿Qué oposición estudia y por qué la eligió?

—Oposito para funcionario de Instituciones Penitenciarias. La elegí porque mi padre es funcionario y porque me parece un trabajo que me puede gustar, sobre todo por la manera de ayudar a gente que en realidad lo necesita.

¿Cuánto tiempo lleva de preparación? ¿Cuántas horas le dedica?

—Llevo 4 años. De normal le dedico unas siete u ocho horas al día. En los meses previos al examen entorno a 11 horas.

¿Cuál es la ratio de las oposiciones?

— Cada año está más acorde en relación a otros anteriores dado que se necesita mucha gente, pero por ahora seremos 12.000 opositores para 1.200 plazas.

¿Tiene métodos de estudio?

—Sí. Cada día me organizo los temas y me pongo un objetivo. No siempre se consigue dado que el temario es muy largo, pero principalmente estudio lo que me haya propuesto y después me repaso un tema anterior para refrescarlo y que no se me olvide.

¿Cómo le ha cambiado la vida?

—La verdad es que una oposición te cambia la vida y el ocio, tienes que estar centrado en el objetivo: estudiar y estudiar básicamente.

¿Qué espera del cargo cuando apruebe?

—Espero que sea un cargo con un ambiente adecuado para ejercerlo y para aprender a manejarme en diferentes situaciones. Celebrar, seguro que lo celebro por todo lo alto con mi familia, pareja y amigos, porque será un logro importante y que me servirá para toda la vida.

¿Una frase de motivación para los opositores?

—Una oposición es muy difícil pero eso no significa que no puedas. Todo tiene un proceso, hay que echarle ganas, tener paciencia y ser constante, porque la satisfacción cuando apruebes será inmensa.