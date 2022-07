La construcción salmantina ultima una gran oferta de empleo con 300 puestos

El Servicio Público de Empleo de Salamanca se ha puesto en contacto con el colectivo para extender el proyecto piloto iniciado con la Asociación de Hostelería de Salamanca, una iniciativa que pretende terminar con la paradoja de que las empresas no puedan crecer o abordar sus compromisos por falta de trabajadores mientras en las listas de desempleados hay cientos de candidatos con experiencia en los sectores afectados. “En el caso de construcción son unos 300 los oficiales con una experiencia de más de dos años que buscan empleo y nosotros no podemos completar las plantillas” , lamenta Prieto.

Según el presidente de AESCON, hacen falta oficiales y en la lista de desempleados están registrados cerca de 300

Tanto AESCON como el Ecyl abordaron este asunto hace meses y lo han retomado hace dos semanas. “Ya hemos enviado las cartas a los socios para que nos envíen su relación de ofertas de trabajo”, aclara el presidente, cuya estimación es que superen ampliamente los 300.

El problema de mano de obra en el sector de la construcción no es nuevo. Antes de la pandemia el colectivo ya arrastraba este déficit, que se ha agudizado tras la covid. Se trata de una situación que tiene su origen en la crisis anterior, la del ladrillo de 2008, en la que muchos profesionales del gremio se quedaron sin empleo y no tuvieron más remedio que reconvertirse desde el punto de vista laboral. Desde entonces el sector tampoco ha trasmitido una imagen positiva, por lo que no se ha producido un relevo ordenado, derivando en un déficit de mano de obra más especializada en la que se encuentran los oficiales.