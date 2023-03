La Confederación Hidrográfica del Duero, a tu lado

Por otra parte, dentro de la sección de Atención al ciudadano, incluida en la web, se encuentra el Buzón del Ciudadano, que sirve para realizar aquellas consultas o solicitudes de información de carácter general que no requieran de identificación de la persona solicitante. A través de este Buzón no se proporciona información particular, ni sirve para aportar información a un procedimiento relacionado con expedientes particulares de cada persona, pero sí que da contestación de forma rápida, vía correo electrónico, a las cuestiones planteadas. Hasta el momento, la participación en esta iniciativa ha sido un éxito, con más de mil peticiones a través de ella.

En ocasiones, las dudas se repiten, por lo que resulta interesante destacar en este caso el apartado de Preguntas más Frecuentes presente también en la Web de la Confederación, donde se pueden solventar muchas de las dudas en relación a concesiones, consulta de datos hidrológicos y de calidad de las aguas, delimitación del cauce, inscripciones, vertidos de aguas residuales o navegación, entre otros temas de actuación.

Entre los años 2021, 2022 y lo que llevamos de 2023, el Buzón del Ciudadano de la CHD ha registrado 1.109 solicitudes de información de la ciudadanía. 489 en 2021, 526 en 2022 y 94 en lo que va de 2023. De ellas, se han respondido cerca del 90% del total.

Además, la CHD también recibe a través de su web peticiones medioambientales, 11 entre 2021 y lo que va de 2023; peticiones de transparencia, 18 en el mismo periodo, y quejas y sugerencias sobre los servicios que presta la CHD, 65 entre 2021 y lo que va de 2023.