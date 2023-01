La ciudad de Salamanca vive el día más frío del año alcanzando los -4º

La jornada del martes ha sido tremendamente gélida en toda la provincia de Salamanca. Tanto es así, que en la capital charra se ha vivido el día más frío del año, habiéndose llegado a alcanzar los -4º C. Esto ha provocado que las calles aparecieran heladas, mientras que las máximas no pasarán de 7º C.

En el resto de la provincia las mínimas no subirán de los 0º C. Por otro lado, las temperaturas más bajas se han dado en las estaciones de Pedrosillo de los Aires y Matacán, donde el termómetro ha bajado hasta los -7,1º C. Además, en Saelices el Chico se llegó a registrar una temperatura de -6,3º C.